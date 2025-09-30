Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dolandırıcılık vakalarının arttığı dönemde bankaların da hukuka aykırı işlemlerle gündeme gelmesine karşı yargıdan dikkat çekici bir karar geldi. Tüketici Mahkemesi, tedbir kararına rağmen işlem yapan bir bankaya hem disiplin hapsi hem de 250 bin TL para cezası verdi.

MAAŞINA HACİZ KONULDU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Avukat Ceren Varış Ünsal, dava sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Müvekkilim adına tüketici mahkemesinde menfi tespit davası açtık ve kredi ödemelerinin durdurulmasına karar verildi. Buna rağmen banka, tedbiri yok sayarak icra yoluyla tahsilata gitti ve müvekkilimin maaşına haciz koydu. Biz de mahkemeden bankanın cezalandırılmasını talep ettik” ifadelerini kullandı.

HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

Mahkeme, bankanın bu hukuka aykırı işlemine karşı 6100 sayılı HMK m.398 uyarınca disiplin hapsi ve 5237 sayılı TCK m.60 ile Kabahatler Kanunu m.43/A kapsamında 250 bin TL idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

TÜKETİCİLER İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

Avukat Ünsal, kararın tüketiciler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu karar, tüketicilerin yalnız olmadığını ve yargının onları koruyacağını gösteriyor. Bankaların keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı bir adım atıldı. Bundan sonra hem vatandaşlar haklarını daha kararlı şekilde savunabilecek hem de bankalar çok daha dikkatli davranmak zorunda kalacak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi