Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek

Bankada hesabı olanlar dikkat! Tüketici Mahkemesi, tedbir kararına rağmen hukuka aykırı işlem yapan bankaya disiplin hapsi ve 250 bin TL para cezası verdi. Karar, tüketiciler için emsal niteliği taşıyor.

Son Güncelleme:
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dolandırıcılık vakalarının arttığı dönemde bankaların da hukuka aykırı işlemlerle gündeme gelmesine karşı yargıdan dikkat çekici bir karar geldi. Tüketici Mahkemesi, tedbir kararına rağmen işlem yapan bir bankaya hem disiplin hapsi hem de 250 bin TL para cezası verdi.

MAAŞINA HACİZ KONULDU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Avukat Ceren Varış Ünsal, dava sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Müvekkilim adına tüketici mahkemesinde menfi tespit davası açtık ve kredi ödemelerinin durdurulmasına karar verildi. Buna rağmen banka, tedbiri yok sayarak icra yoluyla tahsilata gitti ve müvekkilimin maaşına haciz koydu. Biz de mahkemeden bankanın cezalandırılmasını talep ettik” ifadelerini kullandı.

Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek - Resim : 1
Tüketici Mahkemesi, tedbir kararına rağmen işlem yapan bir bankaya 250 bin TL para cezası verdi.

HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

Mahkeme, bankanın bu hukuka aykırı işlemine karşı 6100 sayılı HMK m.398 uyarınca disiplin hapsi ve 5237 sayılı TCK m.60 ile Kabahatler Kanunu m.43/A kapsamında 250 bin TL idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

TÜKETİCİLER İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

Avukat Ünsal, kararın tüketiciler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu karar, tüketicilerin yalnız olmadığını ve yargının onları koruyacağını gösteriyor. Bankaların keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı bir adım atıldı. Bundan sonra hem vatandaşlar haklarını daha kararlı şekilde savunabilecek hem de bankalar çok daha dikkatli davranmak zorunda kalacak” dedi.

TÜRK-İŞ Açıkladı: Geçim Çıkmazı Derinleşiyor! Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücreti GeçtiTÜRK-İŞ Açıkladı: Geçim Çıkmazı Derinleşiyor! Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücreti GeçtiEkonomi
Hangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden DağıtılıyorHangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden DağıtılıyorEkonomi
2026’da Cezalar Cep Yakacak! Vergi, MTV ve Trafik Cezalarına Dev Zam Geliyor! İşte Yeni Zamlı Liste2026’da Cezalar Cep Yakacak! Vergi, MTV ve Trafik Cezalarına Dev Zam Geliyor! İşte Yeni Zamlı ListeEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Banka
Son Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ferrari Avında! Hepsi Mercek Altına Alındı Hazine ve Maliye Bakanlığı Ferrari Avında! Hepsi Mercek Altına Alındı
Bölgenin En Güçlülerindendi: Türkiye’nin Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde Türkiye’nin Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde
Sergen Yalçın Gelen Haberle Kahroldu! Galatasaray Derbisi Öncesi Beşiktaş'ı Yıkan Sakatlık Galatasaray Derbisi Öncesi Beşiktaş'ı Yıkan Sakatlık
Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir Yıldız İsim Galatasaray'dan Ayrılabilir
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek