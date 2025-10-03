TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

MAYIS 2024'TEN BERİ İLK KEZ!

Yıllık enflasyon ise yüzde 33.29 oldu. Mayıs 2024'ten bu yana yıllık enflasyonda ilk kez artış yaşandı.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA ARTIŞ

Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubu, yıllık değişimde belirleyici rol oynadı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 36,06'lık artış yaşanırken, ulaştırmada yüzde 25,30 ve konutta yüzde 51,36'lık rekor yükseliş kaydedildi. Bu grupların yıllık TÜFE'ye olan katkıları sırasıyla yüzde 8,60, yüzde 4,15 ve yüzde 7,85 olarak hesaplandı. Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,62, ulaştırma yüzde 2,81 ve konut yüzde 2,56 artış gösterdi; etkileri ise yüzde 1,11, yüzde 0,44 ve yüzde 0,44 puan olarak gerçekleşti.

TAHMİNLER NE YÖNDEYDİ?

Reuters'ın 26 Eylül'de yaptığı ankete göre, eylülde aylık enflasyonun eğitim ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle yüzde 2,6 olması bekleniyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 32,5'e gerilemesi bekleniyordu. AA Finans'ın 26 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre ise, eylül ayında aylık enflasyonun yüzde 2,47 olacağı tahmin ediliyordu.

ENAG AÇIKLAMIŞTI

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini TÜİK'ten hemen önce açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon aylık 3,79 bazda yıllık ise yüzde 63,23 arttı.

İTO, İSTANBUL'UN ENFLAYSONUNU AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da İstanbul'un eylül ayı enflasyonunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Buna göre eylülde aylık bazda yüzde 3,19 artarken; yıllık bazda ise, yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.

