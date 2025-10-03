ENAG Açıkladı! İşte Eylül Ayı Enflasyonu...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon aylık 3,79 bazda yıllık ise yüzde 63,23 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise eylül ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Reuters'ın 26 Eylül'de yaptığı ankete göre, eylülde aylık enflasyonun eğitim ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle yüzde 2,6 olması bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 32,5'e gerilemesi bekleniyor. AA Finans'ın 26 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre ise, eylül ayında aylık enflasyonun yüzde 2,47 olacağı tahmin ediliyor.

İTO, İSTANBUL'UN ENFLAYSONUNU AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da İstanbul'un eylül ayı enflasyonunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Buna göre eylülde aylık bazda yüzde 3,19 artarken; yıllık bazda ise, yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi