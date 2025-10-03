ENAG Açıkladı! İşte Eylül Ayı Enflasyonu...

ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre eylül ayında enflasyon aylık 3,79 bazda yüzde artarken yıllık enflasyon yüzde 63,23 olarak gerçekleşti. Şimdi ise gözlet TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisinde...

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon aylık 3,79 bazda yıllık ise yüzde 63,23 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise eylül ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Reuters'ın 26 Eylül'de yaptığı ankete göre, eylülde aylık enflasyonun eğitim ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle yüzde 2,6 olması bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 32,5'e gerilemesi bekleniyor. AA Finans'ın 26 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre ise, eylül ayında aylık enflasyonun yüzde 2,47 olacağı tahmin ediliyor.

İTO, İSTANBUL'UN ENFLAYSONUNU AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da İstanbul'un eylül ayı enflasyonunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Buna göre eylülde aylık bazda yüzde 3,19 artarken; yıllık bazda ise, yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.

İTO Açıkladı... İstanbul'un Eylül Enflasyonu Belli Oldu

Asgari Ücretli Bu Rakamı Görünce Yıkılacak! Geçen Yılki Zammı Bilmişti: JPMorgan, 2026 Zam Tahminini AçıkladıAsgari Ücretli Bu Rakamı Görünce Yıkılacak! Geçen Yılki Zammı Bilmişti: JPMorgan, 2026 Zam Tahminini AçıkladıEkonomi

Küresel bankalardan Türkiye İçin Yeni Tahminler: Enflasyon ve Faiz Ne Kadar Olacak?Küresel bankalardan Türkiye İçin Yeni Tahminler: Enflasyon ve Faiz Ne Kadar Olacak?Ekonomi

