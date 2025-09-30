Asgari Ücretli Bu Rakamı Görünce Yıkılacak! Geçen Yılki Zammı Bilmişti: JPMorgan, 2026 Zam Tahminini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı için dev banka JPMorgan'dan dikkat çekici bir tahmin geldi. Dünyaca ünlü yatırım bankası asgari ücrete yüzde 20'lik bir artış beklediğini açıkladı.

Yeni yıl yaklaşırken, yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanın ve dolaylı olarak tüm Türkiye'nin gözü kulağı, Ocak 2026'da yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam bekleniyor? Uluslararası finans devi JPMorgan'ın yayınladığı bir rapor, asgari ücret tartışmalarını tekrardan alevlendirdi.

DEV BANKADAN 2026 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ: ÇALIŞANLAR BU RAKAMLA YIKILACAK

Uluslararası finans devi JPMorgan'ın yayımladığı bir raporda "2026'da asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise yüzde 24,6." denildi.

Bu analiz, bankanın 2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zammın, kendi bekledikleri yıl sonu enflasyonunun 4,6 puan altında kalacağını öngördüğünü gösteriyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, asgari ücretlinin alım gücünün yeni yılda reel olarak erimeye devam edeceği anlamına geliyor.

TAHMİNİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? UZMANI ESKİ MERKEZ BANKACI

JPMorgan'ın bu tahmininin piyasalar tarafından bu kadar ciddiye alınmasının arkasında yatan önemli bir neden var. Bankanın sık sık Ankara ile temas halinde olması ve Hazine borçlanmalarında aktif rol almasının yanı sıra, JPMorgan'ın Türkiye uzmanı Fatih Akçelik'in geçmişi, bu tahminin gücünü artırıyor.

Akçelik, JPMorgan'a katılmadan önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda görev yapmış bir isim. Bu nedenle, Türkiye ekonomisinin iç dinamiklerine, karar alma mekanizmalarına ve hükümetin önceliklerine içeriden hakim olduğu biliniyor. Bu durum, JPMorgan'ın yüzde 20'lik tahminini basit bir beklentiden çok, güçlü bir öngörü haline getiriyor. Milyonlarca çalışan şimdi, bu karamsar senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için resmi açıklamalara kilitlenmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi