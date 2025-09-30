2026’da Cezalar Cep Yakacak! Vergi, MTV ve Trafik Cezalarına Dev Zam Geliyor! İşte Yeni Zamlı Liste

2026’da vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 25,25 oranında artacak. Kırmızı ışık cezası 2.714 TL’ye, drift cezası ise 58 bin TL’nin üzerine çıkacak. MTV’de yüzde 25,25, emlak vergisinde ise yüzde 12,62 zam öngörülüyor.

Son Güncelleme:
2026’da Cezalar Cep Yakacak! Vergi, MTV ve Trafik Cezalarına Dev Zam Geliyor! İşte Yeni Zamlı Liste
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025’in sonuna yaklaşılırken gözler, 2026’da uygulanacak vergi, harç ve trafik cezalarına çevrildi. Yılbaşında yürürlüğe girecek artışlar için referans alınacak yeniden değerleme oranı (YDO) şimdiden merak konusu olurken, ekonomist Alaattin Aktaş tahmini oranı ve kalem kalem hesaplanan yeni cezaları açıkladı.

YÜZDE 25,25’LİK ZAM BEKLENİYOR

2026’da Cezalar Cep Yakacak! Vergi, MTV ve Trafik Cezalarına Dev Zam Geliyor! İşte Yeni Zamlı Liste - Resim : 1
Tahmini oran ve kalem kalem hesaplanan yeni cezalar belli oldu.

Aktaş, ekim sonu itibarıyla Yİ-ÜFE’nin yıllık ortalama artışının yüzde 25,25 seviyesinde gerçekleşeceğini belirterek, “2026’da yeniden değerleme oranı bu düzeyde olacak” dedi. Bu durumda trafik cezaları, MTV ve bazı vergiler aynı oranda artış gösterecek.

TRAFİK CEZALARINDA GERİ ADIM YOK

2026’da Cezalar Cep Yakacak! Vergi, MTV ve Trafik Cezalarına Dev Zam Geliyor! İşte Yeni Zamlı Liste - Resim : 2
2026 trafik cezalarının yaklaşık yüzde 25,25 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı’nın trafik cezaları üzerinde indirime gitme yetkisi bulunmadığını hatırlatan Aktaş, 2026 trafik cezalarının yaklaşık yüzde 25,25 oranında artacağını vurguladı. Böylece kırmızı ışık ihlali, hız aşımı ya da alkolle araç kullanma gibi cezalarda ciddi artışlar yaşanacak.

2026 TRAFİK CEZALARI (TL)

İhlal

2025

2026 (Tahmini)

Kırmızı ışık ihlali

2.167

2.714

Cep telefonu kullanmak

2.167

2.714

Emniyet kemeri takmamak

993

1.243

Makas atmak

9.267

11.606

Drift atmak

46.392

58.105

Ters yönde gitmek

9.267

11.606

Engelli park yerine park

1.986

2.487

Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşmak

2.167

2.714

Hız sınırını yüzde 50’ye kadar aşmak

4.512

5.651

Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak

9.267

11.606

Alkol kontrolüne izin vermemek

26.557

33.262
Milyonları İlgilendiriyor: Hepsi Kara Listeye Giriyor! O Telefonlar Artık KullanılmayacakMilyonları İlgilendiriyor: Hepsi Kara Listeye Giriyor! O Telefonlar Artık KullanılmayacakEkonomi

FIFA ve The Sims’in Yapımcısıydı... Oyun Dünyasında Tarihi Anlaşma! Dev Şirket SatılıyorFIFA ve The Sims’in Yapımcısıydı... Oyun Dünyasında Tarihi Anlaşma! Dev Şirket SatılıyorEkonomi
SSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik GelişmeSSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik GelişmeEkonomi

Kaynak: Ekonomim

Etiketler
Trafik Cezası MTV
Son Güncelleme:
Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak? Togg'un Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
Bir Doktorun İsyanı... Sosyal Medyada Yorum Yağdı: 'Emekliye Düşen Sağır Dolaşmak' Bir Doktorun İsyanı... 'Emekliye Düşen Sağır Dolaşmak'
Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir Yıldız İsim Galatasaray'dan Ayrılabilir
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor
Çanakkale'de Akran Zorbalığı: Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı