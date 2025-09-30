2026’da Cezalar Cep Yakacak! Vergi, MTV ve Trafik Cezalarına Dev Zam Geliyor! İşte Yeni Zamlı Liste

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025’in sonuna yaklaşılırken gözler, 2026’da uygulanacak vergi, harç ve trafik cezalarına çevrildi. Yılbaşında yürürlüğe girecek artışlar için referans alınacak yeniden değerleme oranı (YDO) şimdiden merak konusu olurken, ekonomist Alaattin Aktaş tahmini oranı ve kalem kalem hesaplanan yeni cezaları açıkladı.

YÜZDE 25,25’LİK ZAM BEKLENİYOR

Tahmini oran ve kalem kalem hesaplanan yeni cezalar belli oldu.

Aktaş, ekim sonu itibarıyla Yİ-ÜFE’nin yıllık ortalama artışının yüzde 25,25 seviyesinde gerçekleşeceğini belirterek, “2026’da yeniden değerleme oranı bu düzeyde olacak” dedi. Bu durumda trafik cezaları, MTV ve bazı vergiler aynı oranda artış gösterecek.

TRAFİK CEZALARINDA GERİ ADIM YOK

2026 trafik cezalarının yaklaşık yüzde 25,25 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı’nın trafik cezaları üzerinde indirime gitme yetkisi bulunmadığını hatırlatan Aktaş, 2026 trafik cezalarının yaklaşık yüzde 25,25 oranında artacağını vurguladı. Böylece kırmızı ışık ihlali, hız aşımı ya da alkolle araç kullanma gibi cezalarda ciddi artışlar yaşanacak.

2026 TRAFİK CEZALARI (TL)

İhlal 2025 2026 (Tahmini) Kırmızı ışık ihlali 2.167 2.714 Cep telefonu kullanmak 2.167 2.714 Emniyet kemeri takmamak 993 1.243 Makas atmak 9.267 11.606 Drift atmak 46.392 58.105 Ters yönde gitmek 9.267 11.606 Engelli park yerine park 1.986 2.487 Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşmak 2.167 2.714 Hız sınırını yüzde 50’ye kadar aşmak 4.512 5.651 Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak 9.267 11.606 Alkol kontrolüne izin vermemek 26.557 33.262

Kaynak: Ekonomim