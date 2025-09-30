2026’da Cezalar Cep Yakacak! Vergi, MTV ve Trafik Cezalarına Dev Zam Geliyor! İşte Yeni Zamlı Liste
2026’da vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 25,25 oranında artacak. Kırmızı ışık cezası 2.714 TL’ye, drift cezası ise 58 bin TL’nin üzerine çıkacak. MTV’de yüzde 25,25, emlak vergisinde ise yüzde 12,62 zam öngörülüyor.
2025’in sonuna yaklaşılırken gözler, 2026’da uygulanacak vergi, harç ve trafik cezalarına çevrildi. Yılbaşında yürürlüğe girecek artışlar için referans alınacak yeniden değerleme oranı (YDO) şimdiden merak konusu olurken, ekonomist Alaattin Aktaş tahmini oranı ve kalem kalem hesaplanan yeni cezaları açıkladı.
YÜZDE 25,25’LİK ZAM BEKLENİYOR
Aktaş, ekim sonu itibarıyla Yİ-ÜFE’nin yıllık ortalama artışının yüzde 25,25 seviyesinde gerçekleşeceğini belirterek, “2026’da yeniden değerleme oranı bu düzeyde olacak” dedi. Bu durumda trafik cezaları, MTV ve bazı vergiler aynı oranda artış gösterecek.
TRAFİK CEZALARINDA GERİ ADIM YOK
Cumhurbaşkanı’nın trafik cezaları üzerinde indirime gitme yetkisi bulunmadığını hatırlatan Aktaş, 2026 trafik cezalarının yaklaşık yüzde 25,25 oranında artacağını vurguladı. Böylece kırmızı ışık ihlali, hız aşımı ya da alkolle araç kullanma gibi cezalarda ciddi artışlar yaşanacak.
2026 TRAFİK CEZALARI (TL)
|
İhlal
|
2025
|
2026 (Tahmini)
|
Kırmızı ışık ihlali
|
2.167
|
2.714
|
Cep telefonu kullanmak
|
2.167
|
2.714
|
Emniyet kemeri takmamak
|
993
|
1.243
|
Makas atmak
|
9.267
|
11.606
|
Drift atmak
|
46.392
|
58.105
|
Ters yönde gitmek
|
9.267
|
11.606
|
Engelli park yerine park
|
1.986
|
2.487
|
Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşmak
|
2.167
|
2.714
|
Hız sınırını yüzde 50’ye kadar aşmak
|
4.512
|
5.651
|
Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak
|
9.267
|
11.606
|
Alkol kontrolüne izin vermemek
|
26.557
|
33.262
Kaynak: Ekonomim