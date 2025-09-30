Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk lirasındaki erime sürerken, yatırımcıların en çok tercih ettiği döviz kurları olan döviz ve euroda yukarı yönlü seyir devam ediyor.

An itibarıyla dolar/TL 41,5862 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 48,8216’dan güne başladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Almanya’da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD’de ise New York Fed tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

