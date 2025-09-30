Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı

ABD hükümetinin kapanma ihtimali ve faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Ons altın 3.867 doları geçerken, gram altın 5.170 TL’ye çıkarak rekor kırdı. Gram altın dün 5.078 TL ile rekor kırmıştı. Bir günde neredeyse 100 liralık artış gerçekleşti.

Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı
Altın fiyatları, ABD hükümetinin kapanma ihtimaline ilişkin artan endişeler ve faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Dün 5.078 TL ile rekor kıran gram altın, bugün yaklaşık 100 liralık artışla yeni zirvesini yeniledi. Güvenli limanlara yönelişin hızlanmasıyla ons altın 3.867 doları aşarken, gram altın 5.170 TL’ye çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Eylül ayında yüzde 12 değer kazanan altın, Ağustos 2011’den bu yana en iyi aylık performansına ulaşma yolunda ilerliyor. Analistler, yükseliş eğiliminin sağlam kaldığını, ivmenin devam etmesi halinde teknik olarak 3.936 ile 4.109 dolar arasında yeni zirvelerin görülebileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları tarihi zirvesini yeniledi

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE

ABD’de hükümetin kapanma riski piyasaları tedirgin ederken, Başkan Donald Trump ile Demokrat milletvekilleri arasındaki bütçe görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması endişeleri artırıyor. Kapanma ihtimalinin Çarşamba günü gerçeğe dönüşebileceği ve bunun kritik ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirebileceği ifade ediliyor.

Yatırımcılar ayrıca, bir sonraki Federal Rezerv toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 89 oranında fiyatlıyor. Bu beklenti de altın talebini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ons altın 3.867 doları geçerken, gram altın 5.170 TL’ye çıkarak rekor kırdı.

DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Değerli metallerde ise karışık seyir izlendi. Spot gümüş Eylül ayında yüzde 18,2 yükselerek 46,93 dolarda sabit kalırken, platin yüzde 0,8 gerileyerek 1.588,70 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 düşüşle 1.258,60 dolara indi. Yatırımcıların gözü ise özel sektör istihdamı ve ISM imalat PMI verileri başta olmak üzere açıklanacak yeni ekonomik göstergelere çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

