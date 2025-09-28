ABD Ekonomisinde Büyük Sürpriz! Piyasalar Altüst Oldu! 3.791 Doları Gören Altın Tarih Yazdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ekonomide beklenenden yüksek bir büyüme gerçekleşti. İşsizlik başvuruları, 20 Eylül ile biten haftada 218 bin seviyesine düşerek beklentilerin altında kaldı. Yeni konut satışları yüzde 20,5 artış göstererek beklentilerin üzerinde geldi.

“FAİZ İNDİRİMİ DÖNEMİ UZAR MI?”

Bu veriler, FED’in daha fazla faiz indirimi yapma ihtimalini zayıflatırken, piyasalar “faiz indirimi dönemi uzayabilir mi?” sorusunu yeniden tartışmaya açtı.

Altın 3.791 doları gördü

PİYASALARDA REKOR

Haftayı 3.759,7 dolardan kapatan altın, gün içinde 3.791,1 dolara kadar çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Haftalık yükselişle 46,1 dolara ulaşan gümüş, gün içinde 46,6 dolarla 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Sekizinci haftada da yükselişini sürdüren platin, 1.571,4 dolardan kapanış yaparken gün içi 1.588,8 dolara tırmandı ve 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

TRUMP’TAN VERGİ SİNYALİ

ABD Başkanı Trump, 1 Ekim’den itibaren ithal ilaç, mobilya, ağır kamyonlar gibi birçok ürüne yeni gümrük vergileri uygulanacağını açıkladı.

FED Başkanı Powell, tarife kaynaklı fiyat baskılarının geçici olduğunu, artışın birkaç çeyreğe yayılabileceğini belirtti. Ancak Powell, mevcut para politikasının hâlâ kısmen kısıtlayıcı olduğunu ve piyasaları dikkatle izleyeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump

ENERJİ PİYASALARI

Baz metallerde karışık seyir izlendi. Bakır, kurşun ve çinko sınırlı hareketler gösterirken, nikel ve alüminyumda düşüşler dikkati çekti.

Petrol fiyatları, Ukrayna’daki saldırılar ve ABD stoklarındaki düşüşe paralel yükseldi. Brent petrol haftayı pozitif bir kapanışla tamamladı.

