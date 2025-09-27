Altın, Dolar, Euro ve Borsa… Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Finans piyasalarında dalgalı bir hafta geride kalırken, yatırım araçlarının performansı da netleşti. Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler gerilerken, altın fiyatları yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu.

BORSA GERİLEDİ

BIST 100 endeksi hafta boyunca 11.133 ile 11.540 puan aralığında hareket etti. Endeks, önceki haftaya göre yüzde 1,27 düşüşle 11.151 puandan kapandı.

ALTIN ZİRVEDE

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,18 artarak 5 bin 30 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da yüzde 3,16 değer kazancıyla 33 bin 951 liradan satıldı. Çeyrek altın ise bir haftada 8 bin 165 liradan 8 bin 425 liraya çıktı.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO DÜŞTÜ

ABD doları haftalık bazda yüzde 0,46 artarak 41,57 liraya çıkarken, Euro yüzde 0,15 gerileyerek 48,62 liraya indi.

YATIRIM FONLARINDA EN ÇOK KAZANDIRAN “KIYMETLİ MADEN”

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,74, emeklilik fonları ise yüzde 1,43 değer kazandı. Fon kategorileri içinde en çok kazandıran ise yüzde 2,74 getiriyle “kıymetli maden fonları” oldu.

Kaynak: AA