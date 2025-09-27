TL Şartı Bankaları Zorladı! Mevduatta Faiz Yarışı Alevlendi

Merkez Bankası’nın düzenlemeleri sonrası bankalar TL mevduatta yüzde 60 hedefini tutturmak için yarışa girdi. Faizler yüzde 43’e gerilerken bazı bankalar oranları yeniden yüzde 47’ye kadar yükseltti.

TL Şartı Bankaları Zorladı! Mevduatta Faiz Yarışı Alevlendi
Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisiyle birlikte mevduat faizlerinde gerileme yaşanırken, bankaların Türk Lirası (TL) mevduat payını artırma zorunluluğu sektörde rekabeti hızlandırdı. Bankalar, TL mevduat oranını yüzde 60’ın üzerinde tutabilmek için müşterilerine hem yüksek faiz hem de ek avantajlar sunmaya başladı.

FAİZLER GERİLEDİ AMA YARIŞ KIZIŞTI

Bahar aylarında yüzde 50 seviyesine yaklaşan mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın adımlarıyla önce yüzde 45-46’ya, ardından yüzde 43’e kadar geriledi. Ancak beklenildiği kadar hızlı bir düşüş yaşanmadı. Bunun en önemli nedeni ise TL mevduatlarda yüzde 60 şartının bankalar üzerinde oluşturduğu baskı oldu. Bu çerçevede bazı bankalar faiz oranlarını yeniden yukarı çekerek yüzde 47’ye kadar çıkardı.

MÜŞTERİLER MESAJ YAĞMURUNA TUTULUYOR

Bankalar, hedefi yakalamak için yalnızca faiz artışıyla değil, farklı cazip uygulamalarla da müşteri çekmeye çalışıyor. Masraf muafiyetleri, ek puanlar ve dijital kanallar üzerinden açılan hesaplara özel daha yüksek faiz oranları sunuluyor. Özellikle dijital bankacılık üzerinden yapılan işlemlerde verilen oranlar dikkat çekiyor.

MERKEZ BANKASI DÜZENLEMESİ ETKİLİ OLDU

Merkez Bankası, 21 Haziran’da aldığı kararlarla parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi ve TL’ye geçişi hızlandırmayı hedeflemişti. Buna göre TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalara yeni hedefler getirilirken, yüzde 60-65 arasında olanlara aylık 0,4 puan artış zorunluluğu konuldu. Ayrıca, bir aydan uzun vadelerde değişken faizli mevduat hesaplarının önü açıldı. TÜFE, ÜFE ve TLREF’e endeksli mevduatlar için ise tüm vadelerde zorunlu karşılık oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

