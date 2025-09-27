Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun'

Avrupa Merkez Bankası (ECB), pandemi, savaş ve elektrik kesintileri gibi krizlerde dijital ödemelerin yetersiz kaldığını hatırlatarak ailelere evlerinde bir miktar nakit bulundurma çağrısı yaptı. Araştırmada, 72 saatlik ihtiyaç için kişi başına 70-100 euro önerildi. İsveç ve Finlandiya ise daha kapsamlı hazırlık uyarıları yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), hanelere olası kriz dönemlerinde kullanılmak üzere evlerinde belirli bir miktar nakit para bulundurmaları tavsiyesinde bulundu. Çarşamba günü yayımlanan yeni araştırmada pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve İspanya ile Portekiz’de yaşanan büyük çaplı elektrik kesintileri örnek gösterilerek, her kriz döneminde nakit talebinin dikkat çekici şekilde arttığı belirtildi.

Nefes gazetesinden Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, araştırmacılar, nakit paranın hem pratik hem de psikolojik açıdan güven hissi verdiğini vurguladı. Bu nedenle çalışmaya “Keep calm and carry cash” (Sakin olun ve nakit taşıyın) adı verildi.

NE KADAR PARA GEREKLİ?

ECB uzmanları, nakit paranın ulusal kriz hazırlığının kritik bir unsuru olduğuna dikkat çekti. Hollanda, Avusturya ve Finlandiya’daki ailelere kişi başına 70-100 euro (yaklaşık 3400-4860 TL) evde bulundurmaları önerildi. Bu miktarın 72 saat boyunca temel ihtiyaçları karşılamaya yeteceği ifade edildi. İsveç’te ise hanelerden, bir haftalık gıda, ilaç ve yakıt alımlarını karşılayacak kadar nakit bulundurmaları istendi. Ayrıca küçük banknotların tercih edilmesi, kriz anında takas kolaylığı sağlayacağı için özellikle tavsiye edildi.

Nisan ayında İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintilerinde dijital ödeme araçlarının devre dışı kaldığı, mağazaların yalnızca nakit kabul ettiği hatırlatıldı. Pandemi döneminde de Avrupalılar, belirsizlik ve gelir kaybı korkusuyla yoğun şekilde nakit biriktirmişti.

Kaynak: Nefes

