SSK, Bağkur, Emekli Sandığı... Emekli Promosyonları Değişti! Hangi Banka Ne Kadar Veriyor? İşte Güncel Rakamlar

Emeklilerin merakla beklediği promosyon tutarları 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Bankalar arasındaki rekabet yeniden kızışırken, emekli maaşını taşıyanlara nakit ödemenin yanı sıra ek avantajlar da sunuluyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların güncel promosyon tutarları…

Bankaların yeni kampanyaları ve verdikleri promosyon tutarları, emeklilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, QNB Finansbank ve İş Bankası gibi birçok banka emekli promosyon rakamlarını güncelledi. İşte bankaların güncel promosyon tutarları…

İŞTE BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşınızı bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON
21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
SGK Promosyon taahhüdü veren emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON
20 bin 400 TL'ye varan toplam emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON
25 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

