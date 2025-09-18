Çalışan Kadınlara 157 Bin TL Destek Geliyor: Detaylar Belli Oldu! Kimler Yararlanacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadınların hem iş hayatında yer almasını hem de aile düzenini korumasını desteklemek için yeni projeler devreye giriyor. Aile Yılı kapsamında başlatılan Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile çalışan kadınlara ve annelere 157 bin 500 TL’ye varan destek sağlanacak.

ÇALIŞAN KADINLARA YENİ TEŞVİKLER GELİYOR

Kadınların iş hayatına katılımının önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan düzenlemeler, özellikle annelere yönelik pozitif ayrımcılık içeriyor. Kreş ve bakıcı desteği gibi mevcut uygulamaların yanı sıra esnek, uzaktan ve hibrit çalışma modelleri de kadınların istihdamını kolaylaştıracak.

İlave istihdama sağlanan teşvikler, kadın çalışanlar için daha avantajlı hale getirildi. Geçtiğimiz yıl devreye alınan KİPAP projesi ise bu teşvikler arasında öne çıkıyor. Proje sayesinde kadın çalışanları istihdam eden işyerlerine ve annelere önemli mali katkılar sağlanıyor.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

KİPAP projesi tamamen kadınlara yönelik hazırlanmış durumda. Çalışan kadınlar ve anneler, gerekli şartları sağladıklarında destekten yararlanabiliyor.

İşyerleri için şartlar:

İmalat, bilgi-iletişim veya insan sağlığı ve sosyal hizmet sektöründe faaliyet göstermesi,

En az iki sigortalı işçisinin bulunması,

İŞKUR’a kayıtlı olması,

Destek süresi kadar istihdamı iki kat süreyle sürdürmeyi taahhüt etmesi.

Kadın çalışan için şartlar:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz kadın olmak,

T.C. vatandaşı olmak,

18-35 yaş aralığında bulunmak,

İşe girişten önceki son bir ayda sigortalı olmamak,

İşverenin eşi ya da yakın akrabası olmamak,

Son 12 ayda aynı işyerinde çalışmamış olmak.

HANGİ ÖDEMELER YAPILACAK?

İşverene: Her kadın çalışan için aylık 32.500 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği.

Çalışan kadına: Çocuğu 0-66 ay aralığında olan annelere aylık 10.000 TL çocuk bakım desteği.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Başvuru yapmak isteyen işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri veya İŞKUR e-şube üzerinden gerekli belgelerle süreci tamamlayabiliyor. Başvuru için dilekçe, işverene ait banka hesap bilgileri, ücret ödemelerine dair dekontlar, SGK hizmet listesi ve vergi/SGK borcu olmadığına dair belgeler talep ediliyor.

Kaynak: Sabah