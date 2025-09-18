Kahve Keyfi Artık Tarih Oluyor! Falından Zam Çıktı: Fiyatı 4 Yılda Yüzde 780 Arttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahve tiryakilerine kötü haber! Küresel fiyatlardaki artış ve Brezilya’daki kuraklık nedeniyle kahve fiyatları rekor seviyelere yaklaştı. Türkiye’de filtre kahvenin fiyatı 110 TL’ye, Türk kahvesi ise 200 TL sınırına ulaştı. Uzmanlar, yıl sonuna kadar kahve fiyatlarının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

KÜRESEL PİYASADA TARİHİ ZİRVE

Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerindeki kuraklık, kahve üretimini ciddi oranda düşürdü. Buna gümrük tarifeleri ve taşımacılık maliyetleri de eklenince, kahve fiyatları uluslararası piyasalarda pound başına 4,24 dolara yükselerek tarihi seviyeyi gördü.

TÜRKİYE’DE KAHVE FİYATLARI UÇTU

Kahve tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan Türkiye’de fiyatlar son 4 yılda yüzde 780 artış gösterdi. 2021’de 12,5 TL olan bir fincan filtre kahve, 2025 itibarıyla 110 TL’ye çıktı. Türk kahvesi ise 2024’te 80-90 TL iken bu yıl yüzde 95 zamlanarak 175 TL’ye yükseldi. Bazı işletmelerde fiyat 200 TL’ye dayanmış durumda.

Fiyat artışında dövizle alınan hammadde maliyeti ilk sırada yer alırken, işletme giderlerindeki yükseliş de zamları tetikledi.

KAHVE İTHALATINA DEV YÜK

Bu yılın yalnızca ilk yarısında 472 milyon dolarlık kahve ithalatı yapıldı. Yıl sonunda bu rakamın 800 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Özellikle pandemi sonrası her yıl yüzde 30-40 oranında artan ithalat, Türkiye’nin kahveye bağımlılığını gözler önüne seriyor.

