Kahve Keyfi Artık Tarih Oluyor! Falından Zam Çıktı: Fiyatı 4 Yılda Yüzde 780 Arttı

Kahve keyfi artık tarih oldu! Dünyadaki kuraklık ve artan ithalat maliyetleri kahve fiyatlarını adeta uçurdu. Türkiye’de filtre kahve 110 TL’ye, Türk kahvesi ise 200 TL sınırına dayandı. Uzmanlar, yıl sonuna kadar yeni zamların kapıda olduğunu söylüyor.

Son Güncelleme:
Kahve Keyfi Artık Tarih Oluyor! Falından Zam Çıktı: Fiyatı 4 Yılda Yüzde 780 Arttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahve tiryakilerine kötü haber! Küresel fiyatlardaki artış ve Brezilya’daki kuraklık nedeniyle kahve fiyatları rekor seviyelere yaklaştı. Türkiye’de filtre kahvenin fiyatı 110 TL’ye, Türk kahvesi ise 200 TL sınırına ulaştı. Uzmanlar, yıl sonuna kadar kahve fiyatlarının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

KÜRESEL PİYASADA TARİHİ ZİRVE

Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerindeki kuraklık, kahve üretimini ciddi oranda düşürdü. Buna gümrük tarifeleri ve taşımacılık maliyetleri de eklenince, kahve fiyatları uluslararası piyasalarda pound başına 4,24 dolara yükselerek tarihi seviyeyi gördü.

Kahve Keyfi Artık Tarih Oluyor! Falından Zam Çıktı: Fiyatı 4 Yılda Yüzde 780 Arttı - Resim : 1

TÜRKİYE’DE KAHVE FİYATLARI UÇTU

Kahve tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan Türkiye’de fiyatlar son 4 yılda yüzde 780 artış gösterdi. 2021’de 12,5 TL olan bir fincan filtre kahve, 2025 itibarıyla 110 TL’ye çıktı. Türk kahvesi ise 2024’te 80-90 TL iken bu yıl yüzde 95 zamlanarak 175 TL’ye yükseldi. Bazı işletmelerde fiyat 200 TL’ye dayanmış durumda.

Fiyat artışında dövizle alınan hammadde maliyeti ilk sırada yer alırken, işletme giderlerindeki yükseliş de zamları tetikledi.

Kahve Keyfi Artık Tarih Oluyor! Falından Zam Çıktı: Fiyatı 4 Yılda Yüzde 780 Arttı - Resim : 2

KAHVE İTHALATINA DEV YÜK

Bu yılın yalnızca ilk yarısında 472 milyon dolarlık kahve ithalatı yapıldı. Yıl sonunda bu rakamın 800 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Özellikle pandemi sonrası her yıl yüzde 30-40 oranında artan ithalat, Türkiye’nin kahveye bağımlılığını gözler önüne seriyor.

İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü AVM Yıkıldı! Yerine Ne Yapılacağı Şimdiden Belli Olduİstanbul'un Göbeğindeki Ünlü AVM Yıkıldı! Yerine Ne Yapılacağı Şimdiden Belli OlduEkonomi
Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor! Birden Fazla Evi Olan Katlamalı Vergi Ödeyecek mi?Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor! Birden Fazla Evi Olan Katlamalı Vergi Ödeyecek mi?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
kahve Zam
Son Güncelleme:
Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine Döndü Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine Döndü
Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum Benfica İle Anlaştığını Duyunca Tek Cümle Etti
Fed Kararı Altını Sarstı! Önce Rekor, Sonra Düşüş Fed Kararı Altını Sarstı
Son Dakika! Galatasaray’dan Resmi Açıklama Geldi: Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku! Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli Geliyor Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar
Kredi Kartı Faiz Oranları Düştü: İşte Yeni Aylık Faiz ve Gecikme Faizi Oranları Kredi Kartı Faiz Oranları Düştü
ABD'de Kanlı Saldırı! 3 Polis Öldürüldü, FBI Olay Yerinde ABD'de Kanlı Saldırı! 3 Polis Öldürüldü, FBI Olay Yerinde
İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı! İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı!