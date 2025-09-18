Fed Kararı Altını Sarstı! Önce Rekor, Sonra Düşüş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası’nın (FED) beklentilere paralel şekilde yaptığı 0,25 baz puanlık faiz indirimi, altın fiyatlarında kısa süreli bir dalgalanmaya yol açtı. Dünkü işlemlerde 3.707 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, kâr satışlarının etkisiyle günü %-0,81 kayıpla 3.660 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde de 3.658 dolara yakın seviyelerde yatay hareketini sürdürüyor.

DÜN REKOR KIRMIŞTI

Gram altın tarafında ise yükseliş dikkat çekti. Dün 4.917 TL ile rekor kıran gram altın, 18 Eylül 2025 sabahına 4.858 TL’den başladı. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde gram altın 5.010 TL’den, çeyrek altın ise 8.170 TL’den satıldı.

FED’in karar metninde, ekim ve aralık toplantılarında da çeyrek puanlık indirim sinyali verilmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Ancak, açıklanan ekonomik projeksiyonlarda 2026 yılı için yalnızca 1 faiz indirimi beklentisi ortaya konması, belirsizlik yarattı. Büyüme tahmini %1,4’ten %1,6’ya yükseltilirken, enflasyon beklentisi %3,1 seviyesinde sabit kaldı.

Analistler, rekor sonrası yaşanan geri çekilmeyi teknik bir konsolidasyon olarak değerlendiriyor. FED’in gevşek para politikası yönlendirmesinin orta vadede altın için destekleyici olabileceğini belirten uzmanlar, düşük faiz oranlarının getiri sağlamayan altının cazibesini artırdığını vurguluyor.

Ekonomik göstergeler ise FED’in kararlarında belirleyici olmaya devam ediyor. Ağustos ayında TÜFE aylık %0,4, yıllık %2,9 artarken, tarım dışı istihdam sadece 22 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %4,3’e yükseldi. Uzmanlara göre, yüksek enflasyon ve zayıf istihdamın yarattığı ikilem, FED’in 2026’daki faiz politikaları üzerinde belirleyici olacak.

Son olarak Deutsche Bank, 2026 yılı için ons altında ortalama 4.000 dolar beklentisini paylaşmıştı.

