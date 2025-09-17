Fed Faiz Kararını Açıkladı: 9 Ay Sonra İlk!

ABD Merkez Bankası (Fed) 9 ay sonra faiz indirimine gitti. Karar sonrası üyeler, yıl sonuna kadar yarım puanlık ek indirim öngörüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4–4,25 aralığına çekti. Karar, 11’e karşı 1 oyla alındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Yönetim Kurulu’na atadığı Stephen Miran, 50 baz puanlık indirim yönünde oy kullandı. Fed üyelerinin 2025 yıl sonu faiz beklentisi yüzde 3,6’ya çekildi (önceki %3,9'du).

EK İNDİRİM YOLDA

Karar metninde, istihdama yönelik risklerin arttığı, enflasyonun ise “bir miktar” yüksek seyrettiği vurgulandı. Yeni projeksiyonlara göre Fed, yıl sonuna kadar faizleri yarım puan daha indirmeyi öngörüyor. Bu arada yeni beklentiler revize edildi.

Faiz: 2026 beklentisi yüzde 3,6’dan yüzde 3,4’e; 2027 beklentisi yüzde 3,4’ten yüzde 3,1’e indi.

Büyüme: 2025 için yüzde 1,6 (önceki yüzde 1,4); 2026 için yüzde 1,8 (önceki yüzde 1,6).

Fed, Aralık ayından bu yana Trump’ın agresif ekonomi politikalarının etkisini izlemek amacıyla faizleri sabit tutmuştu.

Kaynak: Bloomberg

