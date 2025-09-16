Trump'ın 'Fed' Kararına Yargı Engeli! Mahkeme 'Yapamazsın' Dedi

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti. Trump yönetiminin bu kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Trump'ın 'Fed' Kararına Yargı Engeli! Mahkeme 'Yapamazsın' Dedi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ocak ayından beri Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve yönetimine olan eleştirileri sürerken, son olarak geçtiğimiz ay da Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına karar verdiğini açıkladı. Ancak Trump'ın bu isteği yargı engeline takıldı.

Başkent Washington'daki Temyiz Mahkemesi, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yalnızca "haklı neden" ile görevden alınabileceğini vurgulayarak, Cook'un görevden alınmadan önce bilgilendirilme ve savunma hakkı olduğunu bildirdi. Mahkeme, Trump'ın Lisa Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini kabul etmedi.

Trump'ın 'Fed' Kararına Yargı Engeli! Mahkeme 'Yapamazsın' Dedi - Resim : 1

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin bu kararı Yüksek Mahkemeye taşımasının beklendiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Trump, 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız" ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın 'Fed' Kararına Yargı Engeli! Mahkeme 'Yapamazsın' Dedi - Resim : 2
Lisa Cook

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı. Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, geçen hafta, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek, görevden alınmasını geçici olarak engellemişti.

Trump yönetimi ise Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durduran mahkeme kararına itiraz ederek, alt mahkeme kararını durdurmak için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Trump Orayı İşaret Ederek Uyardı: 'Gerekirse Ulusal Acil Durum İlan Edeceğim'Trump Orayı İşaret Ederek Uyardı: 'Gerekirse Ulusal Acil Durum İlan Edeceğim'Dünya
Fed'in 111 Yıllık Tarihinde Bir İlk! Trump O İsmi Görevden AldıFed'in 111 Yıllık Tarihinde Bir İlk! Trump O İsmi Görevden AldıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump FED
Son Güncelleme:
Sürücüler Bu Rakamları Görünce İsyan Edecek: Togg T10F Almanya'da Türkiye'den Daha Ucuza Satılacak! T10F Almanya'da Türkiye'den Daha Ucuza Satılacak
Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü: Kaptan Sinirden Çıldırdı, Kimsin Sen! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü
Kabin Görevlisinin Hayatı Mahvoldu! Uçağın İçinde Kirli Çorap Kokusunu Duydu, Sonrası Korkunç… Kabin Görevlisinin Hayatı Mahvoldu
Javier Bardem’den Kırmızı Halıda Gazze’ye Destek: Soykırımı Destekleyen Biriyle Çalışmam Oscar Yıldızından Kırmızı Halıda Gazze'ye Destek
ÇOK OKUNANLAR
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı? Altında Yeni Rekor
Sevilen İçeceklerde Ani Ölüm Riski Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu, Yasaklama Tartışması Başladı Sevilen İçeceklerde Büyük Tehlike! Ani Ölüm Riski Var! Yasaklama Tartışması Başladı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler