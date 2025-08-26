Fed'de Kriz! Trump O İsmi Görevden Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u, mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda, Fed yasasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Cook’un görevden alınmasının yasal olduğunu belirtti.

Trump, Cook’un iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını öne sürerek, “İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız” dedi. Trump, Fed’in görevlerini yerine getiren üyelerin dürüstlüğüne halkın güvenmesi gerektiğini vurguladı.

'GÜVEN SORUNU' VURGUSU

Cook’un finansal işlemlerdeki davranışlarının aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden nitelikte olduğunu iddia eden Trump, bunun hem Fed üyeleri hem de Başkan olarak kendisi açısından güven sorununa yol açtığını ifade etti. Trump, “Bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği sonucuna vardım” değerlendirmesinde bulundu.

'İSTİFA ETMEYECEĞİM' DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Cook’a geçen hafta Bloomberg’in haberine dayandırılarak FHFA Direktörü Bill Pulte tarafından istifa çağrısı yapılmıştı. Cook ise, söz konusu mortgage başvurusunun kendisinin Fed’e katılmadan dört yıl önce yapıldığını belirterek, bu nedenle görevden ayrılmayı düşünmediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA