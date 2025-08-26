Fed'de Kriz! Trump O İsmi Görevden Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle görevden alındığını açıkladı. Trump, Cook’un iki farklı mülk için birincil ikametgah taahhüdü verdiğini ve bunun güven sorununa yol açtığını belirtti.

Fed'de Kriz! Trump O İsmi Görevden Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u, mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda, Fed yasasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Cook’un görevden alınmasının yasal olduğunu belirtti.

Trump, Cook’un iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını öne sürerek, “İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız” dedi. Trump, Fed’in görevlerini yerine getiren üyelerin dürüstlüğüne halkın güvenmesi gerektiğini vurguladı.

'GÜVEN SORUNU' VURGUSU

Cook’un finansal işlemlerdeki davranışlarının aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden nitelikte olduğunu iddia eden Trump, bunun hem Fed üyeleri hem de Başkan olarak kendisi açısından güven sorununa yol açtığını ifade etti. Trump, “Bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği sonucuna vardım” değerlendirmesinde bulundu.

'İSTİFA ETMEYECEĞİM' DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Cook’a geçen hafta Bloomberg’in haberine dayandırılarak FHFA Direktörü Bill Pulte tarafından istifa çağrısı yapılmıştı. Cook ise, söz konusu mortgage başvurusunun kendisinin Fed’e katılmadan dört yıl önce yapıldığını belirterek, bu nedenle görevden ayrılmayı düşünmediğini açıklamıştı.

Fed'den Trump'a Yanıt! 'İstifa Etmeye Niyetim Yok'Fed'den Trump'a Yanıt! 'İstifa Etmeye Niyetim Yok'Dünya
Faiz Baskısı mı Başladı? Beyaz Saray’dan Fed'e Kritik ÇağrıFaiz Baskısı mı Başladı? Beyaz Saray’dan Fed'e Kritik ÇağrıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump FED
Zelenskiy’den Moskova’ya Barış Mesajı... 'Hazırız' Zelenskiy’den Moskova’ya Barış Mesajı... 'Hazırız'
Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor! Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor!
11 Milyon Euro Çöp Oldu! Sambacı Yıldız Fenerbahçe’de Top Oynamadan Takıma Veda Ediyor: Jose Mourinho Kapının Önüne Koydu Top Oynamadan Fenerbahçe'den Ayrılıyor
Malatya Türkülerinin Usta İsmiydi: Türk Halk Müziği'nin Güçlü Sesi Bahattin Karakoç 74 Yaşında Hayatını Kaybetti (Bahattin Karakoç Kimdir, Nereli?) Türk Halk Müziği'nin Güçlü Sesi Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu
Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor! Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor!
Diyarbakır’da Sokak Ortasında Kanlı Çatışma: 2 Ölü, 5 Yaralı Sokak Ortasında Kanlı Çatışma! 2 Ölü, 5 Yaralı
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı