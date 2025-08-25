Faiz Baskısı mı Başladı? Beyaz Saray’dan Fed'e Kritik Çağrı

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Amerika Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Fed’in faiz indirimi seçeneğini masada tutması gerektiğini söyledi.

Hassett CNBC'ye yaptığı açıklamalarda, Fed'in para politikası üzerindeki görüşlerini dile getirirken, Trump yönetiminin Fed başkanlığı konusundaki kararının birkaç ay sürebileceğini de ifade etti. Bu açıklamalar, piyasalarda Fed'in gelecekteki faiz adımlarına yönelik beklentileri artırabilir.

INTEL HAMLESİNİ YORUMLADI

Hassett'e göre, ABD hükümeti Intel'e yaptığı son yatırımın ardından özel şirketlerden hisse satın almayı planlıyor. Hassett, bu tür yatırımların Trump'ın ABD devlet fonu kurma planıyla uyumlu olabileceğini söyledi.

Hassett, “Bu sektörde olmasa bile, başka sektörlerde bir noktada daha fazla işlem olacağına eminim” diyerek, Intel anlaşmasının gelecekteki hamleler için bir şablon olabileceğini ima etti.

Kaynak: CNBC-e

