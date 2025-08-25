Emlakçılar İtiraf Etti! Bu Eşyalar Evi Satarken Fiyatını Kat Kat Düşürüyor

Evinizde farkında olmadan bulundurduğunuz bazı eşyalar, satış sırasında değerini ciddi şekilde düşürüyor. Emlakçılara göre evinizi daha yüksek fiyata satmak istiyorsanız bu eşyalardan acilen kurtulmalısınız.

Son Güncelleme:
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, evlerde fark edilmeyen dağınıklık satış fiyatını ciddi ölçüde etkiliyor. Rainbow Rubbish ve Alan Boswell Group iş birliğiyle hazırlanan raporda, sadece düzensizlik nedeniyle Londra’daki bir evin 85 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) değer kaybına uğrayabileceği belirtildi.

EN ÇOK YAPILAN HATA EŞYA BİRİKTİRMEK

Emlakçılar İtiraf Etti! Bu Eşyalar Evi Satarken Fiyatını Kat Kat Düşürüyor - Resim : 1

Uzmanlara göre ev sahiplerinin en sık düştüğü hata, kullanılmayan eşyaları biriktirmek. Aletler, dağınık kitaplar, koleksiyonluk eşyalar, eski gazeteler, oyuncaklar ve mutfak gereçleri, evin cazibesini azaltarak satış fiyatını düşürüyor. Garaj ve depolarda fark edilmeden biriken eşyalar da aynı etkiye sahip.

UZMANLARDAN EV SAHİPLERİNE ÖNERİLER

Emlak şirketi ThePropertyStagers CEO’su Liv Conlon, pahalı tadilatlara gerek kalmadan evlerin daha değerli hale getirilebileceğini söylüyor.

Mevsime uygun tekstil ürünleriyle evin atmosferini yenileyin.

Açık ve canlı tonlarla daha ferah bir görünüm kazandırın.

Sofra düzeninde mevsimlik takımlar kullanın.

Evin farklı noktalarına taze ya da kaliteli yapay çiçekler ekleyin.

Mevsime uygun oda kokuları tercih edin.

Aynaları doğru konumlandırarak doğal ışığı artırın.

Emlakçılar İtiraf Etti! Bu Eşyalar Evi Satarken Fiyatını Kat Kat Düşürüyor - Resim : 2

EVİN DEĞERİNİ DÜŞÜREN 6 EŞYA

Aletler

Kitaplar

Koleksiyon eşyaları

Gazeteler

Oyuncaklar

Mutfak gereçleri

Bu eşyaların evde dağınık bırakılması, alıcıların gözünde olumsuz bir izlenim yaratıyor ve satış fiyatını düşürüyor.

