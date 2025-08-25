Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kapının Önüne Ayakkabı Koyanlar Yandı: Mahkeme Cezasını Açıkladı
Kiracı ve ev sahibi tartışmaları sürerken apartmanlarda yeni bir kriz gündeme geldi. Ortak alanlara veya kapının önüne bırakılan ayakkabılar komşular arasında davalara yol açıyor. Avukatlara göre bu durum, mahkeme sürecinde dairenizi kaybetmenize kadar gidebilir.
Son dönemde kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları gündemdeyken, apartmanlarda farklı bir sorun daha ortaya çıktı. Kapı önüne bırakılan ayakkabılar, komşular arasında gerginlik yaratıyor. Avukat Şeref Kısacık, ortak alanlara ayakkabı bırakmanın 'komşuluk hukukuna' aykırı olduğunu belirterek, bu nedenle dava açılabileceğini söyledi. Kısacık, "Ortak alan hepimizin. Bireysel eşyalar burada kullanılamaz" dedi.
KEŞİF VE KARAR SÜRECİ
Mahkemeye taşınan durumlarda hakim, davalı ve davacının ifadelerini aldıktan sonra keşif yapabiliyor. Eğer ortak alan ihlali tespit edilirse, mahkeme ayakkabıların kaldırılmasına ve bir daha konulmamasına karar veriyor.
İCRA KONULABİLİYOR
Mahkemede ayakkabının kaldırılması yönünde verilen karara uyulmaması durumunda karara icra koyulabiliyor. Tüm bunlara rağmen hala eşyalarını kaldırmayan komşunun dairesi ise elinden gidebilir.
Kaynak: NTV