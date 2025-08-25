Buraya Gelen Herkes 'Kılıbık' Oluyor! Türkiye’de Eşi Benzeri Yok: Her Erkeğe 'Kılıbık' Sertifikası Veriliyor

Trabzon’un Maçka ilçesindeki "Kılıbıklar Mahallesi" kısa sürede ilgi odağı oldu. Duvarlardaki karikatürler, mizahi tabelalar ve ünlü çeşme yazısıyla dikkat çeken mahallede, gelen erkeklere 'Kılıbık sertifikası' veriliyor.

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Coşandere Mahallesi, halk arasında "Kılıbıklar Mahallesi" olarak anılıyor. Duvarlara çizilen karikatürler, her köşede yer alan yazılar ve üzerinde "Bu çeşmeden su içenin kılıbık olması muhtemeldir" ifadesi bulunan çeşme, mahalleyi kısa sürede popüler hale getirdi. Ziyaretçilere ise artık mizahi bir hatıra olarak 'Kılıbık Sertifikası' veriliyor.

AİLE İÇİ TARTIŞMADAN TOPLUMSAL MESAJ DOĞDU

Yıllar önce Şahin ailesinde başlayan 'kılıbık' tartışması, mahalleye adını verecek bir sürece dönüştü. Ailenin babası Halil İbrahim Şahin, oğullarını bağ ve bahçe işlerinde gelinlerine yardımcı oldukları için 'kılıbık' diye nitelendirdi. Ancak anne Emine Şahin bu söyleme karşı çıkarak, 'Kadına değer verilmeli' diyerek oğullarını destekledi. Böylece olumsuz bir yakıştırma olan 'kılıbık', zamanla 'eşine saygı gösteren erkek' anlamını kazanarak mahallenin simgesi oldu.

KURŞUNLANAN TABELADAN TURİST ÇEKEN MAHALLEYE

Başlangıçta tepkiler büyüktü. Mahallenin 'Kılıbıklar' tabelası kurşunlandı, aile dışlandı. Ancak zamanla mahalle halkı bu ismi sahiplendi. Bugün ise 'Kılıbıklar Mahallesi'ne gelen ziyaretçilere sertifikalar veriliyor, duvarlara çizilen karikatürler ve 'Bu çeşmeden su içenin kılıbık olması muhtemeldir' yazılı çeşme ilgi odağı oluyor. Sosyal medya paylaşımları sayesinde mahalle kısa sürede popülerleşti.

GELEN HER ERKEĞE KILIBIK SERTİFİKASI VERİLİYOR

Mahalle sakinlerinden Erdinç Şahin, "Kılıbık olmanın erkeği küçültmediğini, aksine kadına hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini gösterdiğini" söyledi. İlk yıllarda tepki gören bu yaklaşım, zamanla kabul gördü. Hatta başlangıçta karşı çıkan bazı kişiler, eşlerine 'kılıbık sertifikası' hediye etmeye başladı.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Mahalleye gelenler sertifika alıyor, çeşme başında fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçilerden Sümeyye Barak, "Burada kadınlara verilen değer çok anlamlı. Bu devirde böyle bir yerin olması gerçekten özel" diyerek duygularını paylaştı.

EĞLENCELİ AMA DERİN BİR ANLAM

Resmiyette hala Coşandere ismini taşıyan mahalle, halk arasında artık 'Kılıbıklar Mahallesi' olarak biliniyor. Mizahi yönünün ötesinde, Karadeniz’de kadına verilen değeri simgeleyen bu hikaye, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin takdirini topluyor.

Kaynak: İHA

Trabzon
