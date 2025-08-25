Tatilden Dönenler Dikkat! Bu 5 Belirti Varsa Alarm Zilleri Çalıyor Demektir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzman Klinik Psikolog Serra Kamış, tatil dönüşlerinde yaşanan sendromun doğru yönetilmediğinde iş verimliliğini düşürdüğünü, tükenmişliği artırdığını ve yaşam doyumunu olumsuz etkilediğini söyledi. Kamış, 5 önemli belirtiye dikkat çekti.

BEYİN ÖDÜL SİSTEMİNDEN STRES HORMONUNA

Uzman Klinik Psikolog Serra Kamış, tatil sürecinde beynin ödül sisteminin aktifleştiğini belirterek, "Yeni yerler görmek, dinlenmek ve sosyalleşmek dopamin ve serotonin seviyelerini yükseltiyor. Ancak tatil bitip sorumluluklar devreye girdiğinde bu etki azalıyor, stres hormonu kortizol artıyor. Bu ani geçiş, stresle başa çıkma becerisi zayıf bireylerde daha ağır hissedilebiliyor" dedi.

BU BELİRTİLER VARSA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Kamış, tükenmişlik düzeyi yüksek, iş-yaşam dengesi bozulan ve mükemmeliyetçi kişilik özelliklerine sahip kişilerin tatil sonrası sendromdan daha fazla etkilendiğini ifade etti.

Bu dönemde görülebilecek belirtileri ise şöyle sıraladı:

Keyifsizlik ve huzursuzluk

İşe gitme isteksizliğiSürekli yorgunluk hissi

Uyku düzeninde bozulma

Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat dağınıklığı

BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Tatil dönüşünün daha sağlıklı yönetilebilmesi için önerilerde bulunan Kamış, "Tatil bitiminde hemen işe başlamamak, 1-2 gün önceden dönmek, uyku düzenini yeniden kurmak ve rutinlere kademeli dönüş yapmak faydalı olur. Kısa hedefler belirlemek, pozitif anıları hatırlamak ve öz-şefkat yaklaşımıyla kendine anlayış göstermek süreci kolaylaştırır" diye konuştu.

PROFESYONEL DESTEK GEREKEBİLİR

Kamış, belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi, günlük işlevselliği ciddi şekilde bozması veya anksiyete ile depresyon belirtilerinin eklenmesi halinde mutlaka profesyonel destek alınması gerektiğini vurguladı. "Tatil dönüşleri sadece bir bitiş değil, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yaşam için fırsat olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA