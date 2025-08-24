Kahvede Yaygın Yapılan Bu Hata Sağlığı Resmen Tehdit Ediyor: Uzmanlardan Kritik Uyarı

Gıda güvenliği uzmanları, kahve tüketiminde sıkça yapılan bir hataya dikkat çekerek, bu alışkanlığın en sevilen içeceği adeta zehire dönüştürebileceği konusunda uyardı. Özellikle sabahları vazgeçilmez bir ritüel haline gelen kahvenin, soğuduktan sonra yeniden ısıtılmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre kahve, soğuduktan sonra mikrodalgada ya da ocakta tekrar ısıtıldığında içeriğinde kimyasal değişiklikler meydana geliyor. Bu durum yalnızca tadını olumsuz etkilemekle kalmıyor; aynı zamanda sindirim sistemini zorlayan ve mide asidini artıran maddelerin oluşmasına yol açabiliyor. Özellikle klorojenik asitlerin bozulması, mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir.

ANTİOKSİDANLAR YOK OLUYOR

Isıtılan kahvede, sağlığa faydalı antioksidan bileşiklerin kaybolduğu belirtiliyor. Aynı zamanda bu süreç, kahvede acı ve yanık bir tat oluşmasına neden oluyor. Bununla da kalmayıp, uygun koşullarda saklanmayan kahve, ısıtıldığında zararlı mikroorganizmaların üremesine de ortam hazırlayabiliyor.

TAZE DEMLEYİP HEMEN İÇİLMESİ GEREKİYOR

Gıda güvenliği uzmanları, kahvenin en sağlıklı halinin taze demlendiği an olduğunu vurguluyor. Uzun süre beklemiş ve soğumuş kahvenin yeniden ısıtılması yerine, yenisinin hazırlanması tavsiye ediliyor. Bu küçük alışkanlık değişikliği, hem daha keyifli bir içim sunuyor hem de sağlığı koruyor.

