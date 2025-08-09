Her Gün Yüzünü Tuzlu Suyla Yıkamak Ne İşe Yarar? Etkisini Duyunca İnanamayacaksınız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tuzlu su, içerdiği magnezyum, potasyum ve kalsiyum sayesinde ölü hücreleri uzaklaştırarak gözenekleri temizler. Düzenli kullanım, cilde parlak ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Özellikle yağlı ve akneye meyilli ciltlerde tıkanıklığı azaltarak daha temiz bir görünüm sağlar.

İLTİHABI AZALTIR

Mineral açısından zengin tuzlu su, sedef gibi iltihap temelli cilt sorunlarında rahatlatıcı etki gösterir. Tahrişi hafifletir, cildin koruyucu bariyerini güçlendirir ve kaşıntıyı azaltır.

NEM DENGESİNİ KORUR

Ölü deniz tuzu gibi mineral yüklü tuzlar, cildin nemini korumasına yardımcı olur. Düzenli kullanım, dış etkenlere karşı direnci artırır.

KİMLER KULLANMALI, KİMLER UZAK DURMALI?

Yağlı, akneli ve kalın yapılı ciltlerde gözenek temizliğinde etkilidir. Ancak kuru, hassas veya egzama eğilimli ciltlerde kuruluk ve tahriş gibi sorunlara yol açabilir.

UZMAN ONAYI ŞART

Her cilt tipine uygun olmayan tuzlu su uygulamaları, bilinçsiz kullanıldığında zarar verebilir. Özellikle hassas ciltliler, denemeden önce dermatolog tavsiyesi almalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi