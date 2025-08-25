ÖTV Zammı Sonrası İkinci El Otomobil Fiyatları Uçtu! Araç Alacaklar İçin Tarih Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ÖTV düzenlemesiyle birlikte ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik artarken fiyatlarda ciddi yükseliş yaşandı. Sektör temsilcileri, vatandaşları önemli bir tarihe karşı uyardı. Ekim ayıyla birlikte hem sıfır araçlarda hem de ikinci elde yeni bir dönem başlayacak.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYATLAR YÜKSELİŞTE

Son dönemde otomobil piyasasında dikkat çeken bir dalgalanma yaşanıyor. Yaz aylarında artan talep ve sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi, ikinci el piyasasına da doğrudan yansıdı. Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, ikinci elde fiyatların yüzde 5 ila 10 arasında arttığını belirterek, "1 milyon 200-1 milyon 300 bin lira seviyesindeki araçlar, kısa sürede 1 milyon 700 bin lira civarına yükseldi" dedi.

LÜKS ARAÇLARDA ZAMLAR 1 MİLYONU BULDU

Sektör kaynaklarına göre, 1 milyon 900 bin lira civarında satılan araçlar şu an 2 milyon TL’nin üzerine çıkarken, 4-5 milyonluk araçlarda ise neredeyse 1 milyon liralık artış yaşandı. Kayatuzu, yaz döneminde tatil, düğün ve memleket seyahatleri nedeniyle araç talebinin arttığını ve bu durumun ikinci el piyasasını daha da canlandırdığını söyledi.

EKİMDE KAMPANYALAR BAŞLAYACAK

Kayatuzu, "Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan ÖTV düzenlemesi sıfır araçlara doğrudan fiyat artışı olarak yansıdı. Bu da ikinci elde yükselişe sebep oldu. Ancak piyasanın bu seviyede kalması beklenmiyor. Her yıl aralık ayında görmeye alıştığımız kampanyalar bu kez ekim itibarıyla başlayabilir. Bu da ikinci el araçlarda önemli bir fırsat oluşturacaktır. Vatandaşların doğru aracı, doğru zamanda almaları faydalı olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ATV Haber