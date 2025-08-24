Hayatı Bir Anda Değişti: 21 Yaşında Talihi Döndü, Her Ay 550 Bin TL Alacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

James Evans, İngiltere Ulusal Piyangosu tarafından düzenlenen oyununu 21 yaşında oynadı ve 5 ana numara ile doğru tahmin etmesi sonucu büyük ödülün sahibi oldu. Söz konusu şans oyunu, diğer klasik piyangolardan farklı olarak kazananlara tek seferde para vermek yerine, uzun vadeli aylık ödemeler sunuyor. James Evans da bu sayede 51 yaşına kadar her ay düzenli olarak yüksek gelir elde edecek.

ANLAMLI GİRİŞİMİ YÜREK ISITTI

Kazandığı büyük ödülle dikkat çeken Evans, kazancını sadece kendi yaşam standardını yükseltmek için değil, toplumsal fayda için de değerlendirmeyi tercih etti. 2024 yılında, Canine Partners adlı yardım kuruluşuyla iş birliği yapmaya başlayan genç adam, engelli bireylerin kullanımına uygun bir bungalovun tadilatını üstlendi.

'HAYATIMDAKİ EN ANLAMLI İŞLERDEN BİRİ'

Daha sonra ise köpeklerini kaybetmiş insanlar için bir anma bahçesi yapmaya karar verdi. Bu fikrin, köpeklerin sahiplerine nasıl yardımcı olduğunu anlatan bir videodan etkilendiğini söyleyen Evans, “Gözyaşlarımı tutamadım. O an bu projeyi yapmam gerektiğine inandım” ifadelerini kullandı. Sadece iki haftada tamamladığı bahçe projesi, onun için “hayatındaki en anlamlı işlerden biri” oldu.

Kaynak: Haber Merkezi