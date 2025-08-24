İskandinav Ülkelerindeki Yeni Yol Tabelası Görenleri Şaşırttı: Bakın Ne Anlama Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tabeladaki rakam, şeritte bulunması gereken minimum yolcu sayısını belirtiyor. Örneğin “2” yazıyorsa, araçta en az iki kişinin (sürücü dahil) bulunması gerekiyor. Bu sistemin amacı, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve havaya salınan zararlı emisyonları düşürmek.

22 BİN TL CEZASI VAR

Kurallara uymayan sürücüler cezadan kaçamıyor. Norveç’te minimum yolcu sayısını karşılamadan bu şeridi kullanmak 5.500 Norveç kronu, yani yaklaşık 22.128 lira para cezası ile sonuçlanıyor. Ancak otobüsler, taksiler ve elektrikli araçlar bu kurallardan muaf tutuluyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇALIŞIYOR

Yeni sistemin dikkat çeken bir özelliği de, yapay zekâ destekli video kameraların yolcu sayısını otomatik olarak tespit etmesi. Belirtilen sayıdan az yolcu taşıyan araçlar anında cezalandırılıyor, dolayısıyla sürücülerin sorumluluktan kaçması mümkün değil.

Uzmanlar, Norveç veya diğer İskandinav ülkelerine seyahat edecek olan Türk sürücülerin bu yeni düzenlemeleri yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

