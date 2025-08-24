Prof. Dr. Osman Bektaş O Bölgeyi İşaret Edip Uyardı: 6 Büyük Deprem Üreten Fay Bloğu Harekete Geçti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen depremden sonra bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar 'Türkiye'nin başka hangi bölgelerinde deprem bekleniyor? Balıkesir'de bir deprem daha bekleniyor mu?' sorularını araştırırken deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu. Bektaş, '56 yılda 6 büyük deprem üreten fay hareke geçti' diyerek o bölgeyi işaret etti.

DEPREM UZMANI OSMAN BEKTAŞ O BÖLGEYİ İŞARET EDİP UYARDI

Deprem tahminleriyle sık sık gündeme gelen deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu. Bektaş, "Uşak Fay Bloğu tıpkı bir tümör gibi büyüyerek deprem üretmeye devam edecek" diyerek Batı Ege'deki deprem riskine dikkat çekti.

'56 YILDA 6 BÜYÜK DEPREM ÜRETTİ'

Prof. Dr. Bektaş'ın paylaşımına göre, Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu Uşak Fay Bloğu, bölgenin en yoğun deformasyon alanında yer alıyor. GPS uydu verileri de bu durumu destekliyor. Fay bloğunun, 1969'daki Alaşehir, 1970'teki Gediz ve 1971'deki Burdur depremleri gibi M6-7 büyüklüğünde birçok sarsıntı ürettiği biliniyor.

Uzmanlar, Batı Ege'nin saat yönünün tersine hareketi nedeniyle bölgedeki deformasyonun ve deprem üretiminin sürdüğünü belirtiyor. Son dönemde yaşanan deprem fırtınası da bu tehlikeli aktivitenin bir göstergesi.

10 Ağustos'taki depremden bu yana bölgede sürekli artçı sarsıntılar yaşanması, fay bloğunun halen aktif olduğunu gösteriyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, bu deformasyonun zamanla çevre illerin depremselliğini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

İvme Ölçer Kullanımı: Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer (accelerometer), hareketi algılayabilen bir sensördür. Google'ın bu sistemi, bu sensörü kullanarak yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılar.

Veri Toplama ve Analiz: Kullanıcılardan gelen veriler, büyük bir veritabanında toplanır. Eğer birçok cihaz aynı anda benzer bir hareket algılarsa, bu bir depremin işareti olabilir. Sistem, bu verileri hızla analiz eder.

Uyarı Gönderimi: Eğer sistem, belirli bir bölgede bir deprem olduğunu tespit ederse, bu bölgedeki diğer kullanıcılara hızla bir uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara saniyelerle ölçülen ekstra bir süre kazandırarak onların güvende olmalarını sağlar.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Söz konusu uygulama sadece Android cihazlar için geçerlidir. iOS için Google Deprem Uyarısı sistemi aktif değil. Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi