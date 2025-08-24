AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor?

AKP yönetimi, "Terörsüz Türkiye" sürecine toplumdan büyük destek olduğunu sahada gördüklerini söyledi. AKP'liler, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a af geleceği yönündeki iddialara da yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrısıyla başlayan ve akabinde terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla Meclis'e taşınan "Terörsüz Türkiye" süreci, halkın barış hakkındaki umutlarını güçlendirdi. Meclis tatile girdikten sonra yaklaşık bir aydır "Türkiye Buluşmaları" ismiyle Türkiye’nin her yerinde vatandaşla bir araya gelen AKP yönetimi, halın büyük bir kısmının süreci desteklediğini söylüyor.

'ÖCALAN'A AF BEKLEMEYİN'

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AKP'liler, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili vatandaşın kafasında çok soru işareti olduğunu belirterek "Nereye gitsek, ‘Öcalan’a af gelecek mi?’ sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle bir durumun olmadığını, gelecekte de olmayacağını anlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan’a af olmayacağını görecek. Zaten kendisi de İmralı’dan çıkmak istemiyor" bilgisini verdi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ülkenin daha da güçlendiğini ifade eden AKP'liler, "Devlet tüm dikkati ve özeni ile süreci işletiyor. Kimse Öcalan’a af getirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündeme getirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz" diye konuştu.

