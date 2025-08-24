Mersin'de Tatil Yolunda Feci Kaza! 2 Ölü, 10 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Diyarbakır'dan tatile gelmiş yurt çocuklarını taşıyan minibüsün park halindeki tıra arkadan çarpmasıyla kaza meydana geldi. Olayda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde bir kaza yaşandı. Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakası minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine çarptı.

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da olduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Mersin'de Tatil Yolunda Feci Kaza! 2 Ölü, 10 Yaralı - Resim : 1

SÜRÜCÜ: UYUYAKALDIM

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak tırın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin kaza
