Malatya-Ankara Yolunda Korkunç Kaza! 4 Ölü

Malatya-Ankara karayolunun Bayramuşağı mevkiinde korkunç bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.00 sıralarında Darende istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan 16 BTE 244 plakalı otomobilin virajı alamayarak karşı şeride geçmesiyle meydana geldi. Araç, karşı yönden gelen 23 BC 278 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 16 BTE 244 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan 1 kişi de kazada hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

YOL BİR SÜRE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Malatya-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yol, ekiplerin çalışmaları sonrası kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA