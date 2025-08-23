Malatya-Ankara Yolunda Korkunç Kaza! 4 Ölü

Malatya-Ankara yolunda korkunç bir trafik kazası yaşandı. Bir aracın karşı şeride geçmesiyle oluşan kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Malatya-Ankara Yolunda Korkunç Kaza! 4 Ölü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya-Ankara karayolunun Bayramuşağı mevkiinde korkunç bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.00 sıralarında Darende istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan 16 BTE 244 plakalı otomobilin virajı alamayarak karşı şeride geçmesiyle meydana geldi. Araç, karşı yönden gelen 23 BC 278 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 16 BTE 244 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan 1 kişi de kazada hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

YOL BİR SÜRE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Malatya-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yol, ekiplerin çalışmaları sonrası kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğün Yolunda Katliam Gibi Kaza!Düğün Yolunda Katliam Gibi Kaza!Güncel

Karabük’te Çifte Kaza: Motosiklet Sürücüsünü Kask KurtardıKarabük’te Çifte Kaza: Motosiklet Sürücüsünü Kask KurtardıYurttan Haberler

Kaynak: ANKA

Etiketler
Trafik kazası Ankara
Son Güncelleme:
Bu Gıda Adeta Doğal Bir Serum! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Altını Çizdi: Günde 1 Kaşık Yeterli Bu Gıda Adeta Doğal Bir Serum! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Altını Çizdi: Günde 1 Kaşık Yeterli
Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor
Kütahya’da Operasyon: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi Kütahya’da Operasyon: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Düğün Yolunda Katliam Gibi Kaza! Düğün Yolunda Katliam Gibi Kaza!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj Memur Maaşında Son Viraj!
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı