Karabük’te Çifte Kaza: Motosiklet Sürücüsünü Kask Kurtardı

Karabük’te aynı gün içinde yaşanan iki ayrı trafik kazası yürekleri ağza getirdi. İlk kaza, 79. Cadde üzerinde Şahin Tepesi istikametinde meydana geldi. A.Ü.’nün kullandığı 78 DA 491 plakalı otomobil, dönüş yapmak isterken aynı yönde seyreden V.B.Ü. yönetimindeki 78 ABZ 237 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü V.B.Ü., olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİNCİ KAZADA HAYAT KURTARAN 'KASK' DETAYI

İkinci kaza ise Safranbolu-Karabük karayolu Kireçkuyu mevkiinde gerçekleşti. Yusuf G.’nin idaresindeki 78 ACG 691 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Yusuf G., ağır yaralandı ancak kafasında bulunan kask sayesinde hayatta kalmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmezken, tedavisi sürüyor.Her iki kaza sonrası polis ekipleri olay yerlerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA