Samsun Bafra’da Piknik Tüpü Faciası: Evde Patlama, 3 Yaralı!

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde piknik tüpü patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Taşköprü Mahallesi’nde meydana gelen olayda Hakan Hacıoğlu ağır yaralanırken, evde büyük hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi Orta Sokak Celal Ağa Çıkmazı’nda bugün saat 13.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Tek katlı bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle piknik tüpü patladı ve ardından yangın çıktı. Patlama, mahallede paniğe neden olurken, evde bulunan Hakan Hacıoğlu (30) ağır yaralandı. Meliha Hacıoğlu (56) ve Osman Kara (70) ise hafif yanıklarla kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hakan Hacıoğlu’nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, üç yaralı da Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın etkisiyle evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri, olayın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, patlamanın piknik tüpünün gaz sızıntısından mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını araştırıyor. Mahalle sakinleri, patlama sesiyle büyük korku yaşadıklarını belirtirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

