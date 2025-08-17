Samsun’da Yürekler Ağza Geldi! Kimyasal Yüklü Tırı Yüzlerce Metre Alevler İçinde Sürdü

Samsun-Ankara kara yolu üzerinde ilerleyen kimyasal madde taşıyan bir tır, seyir halindeyken aniden alev aldı. Tır, yüzlerce metre boyunca alevler içinde ilerledikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Ormanlık alana sıçrayan alevlerin kontrol altına alınması, yeni bir faciayı önledi.

Samsun-Ankara kara yolunda kimyasal madde taşıyan bir tır bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevlerin sıçraması sonucu yol kenarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kısa sürede müdahalede bulunarak hem tırdaki yangını hem de ormanlık alandaki alevleri kontrol altına aldı.

20 DAKİKA ULAŞIMA KAPATILDI

Yangın sırasında Samsun-Ankara kara yolu çift yönlü olarak yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapatıldı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından trafik, polis ekiplerinin denetiminde kontrollü şekilde yeniden açıldı.

Tırın alevler içinde yol aldığı o dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

