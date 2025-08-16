Özgür Özel’den Nevşehir’de Net Mesaj! CHP, 29 Maddelik Paketle Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen "62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nde önemli açıklamalar yaptı.

Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerinin günümüzde de yol gösterici olduğunu vurgulayan Özel, iyiliğin siyasetin değil, vicdanın terazisinde tartıldığını ifade etti.

Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan Özel, Hacı Bektaş Veli’nin sözlerine atıfta bulunarak, “‘İyilikle kötülük menfaat terazisinde değil, vicdan terazisinde ölçülür. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir’ diyor Hünkar. Bizler de biliyoruz ki iyiliğin makamı siyaset değil, vicdandır.” dedi.

"MAZLUMLAR ASLA ZALİM OLMADI"

"Bu topraklar Kerbela’dan Madımak’a, Maraş’tan Sivas’a kadar çok acılar yaşadı. Hacı Bektaş’ın izinden gidenler hiçbir zaman eline silah almadı, zalim olmadı” diye belirten Özel, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

“CEMEVLERİNE İBADETHANE STATÜSÜ ŞART”

Alevi toplumunun çözüm bekleyen sorunlarına da değinen Özel, Meclis'teki demokratikleşme komisyonunda yer aldıklarını belirtti.

Komisyona 29 maddelik bir öneri paketi sunduklarını söyleyen Özel, bu paketin hem Kürt sorunu, hem de Alevi vatandaşların talepleri için önemli başlıklar içerdiğini vurguladı.

Özel "Bu bir lütuf değil, halkın barışa olan inancının gereğidir. Cemevlerine ibadethane statüsü tanınmalıdır. Tüm kesimlerin sesi duyulmalı, sadece siyasi partilerin değil toplumun ortak vicdanı bu süreci şekillendirmelidir” dedi.

"MECLİS MİLLETİNDİR"

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan komisyonda en yapıcı katkıları sağlamak için yer aldıklarını anlatan Özel, şunları söyledi: Bugünkü iktidarla aynı komisyonda ne işiniz var?' yaklaşımında bulunuyorlar. Meclis bir siyasi partinin değil, milletindir. Bir çözüm gelecekse, bir siyasi partinin lütfuyla değil, bu milletin barışa, kardeşliğe olan inancıyla gelecektir. Onun için milletin Meclis'ini kurmuş bir siyasi partinin ve millet iradesine inanan, demokrasi fikrine sahip olanların bir mensubu olarak o komisyonda yer aldık. En yapıcı katkıları sağlamak üzere komisyonun içindeyiz.

"SORUNU TÜMÜYLE ÇÖZECEK"

Geçtiğimiz hafta yapılan değerlendirmelerde komisyona 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sunduklarını hatırlatan Özel “Hem Kürt sorununun çözümüne katkı sağlaması, hem Alevi canların birikmiş sorunlarını çözmesi açısından önemli maddeleri, içerikleri bünyesinde bulunduruyor. Hiç şüphe yok, sorunu tümüyle çözecek, her şeyi biz önerdik demiyoruz. Bu bizim önerimiz ama onun dışında da komisyonun, derneklerin, vakıfların, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vermesi, onların katkılarını alması lazım. Partilerin kendi çıkarlarıyla değil, ülkenin ortak çıkarlarıyla barışı, eşitliği, kardeşliği esas alan bir süreci yürütmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Kaynak: AA