MHP’li Celal Adan 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin 3 Temel Unsurunu Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma" buluşmalarının ikincisini İstanbul'da düzenledi.

Toplantıda konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Terörsüz Türkiye sürecinin öncekilerden farklı olduğunu söyleyerek, 3 noktanın altını çizdi. Adan "Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi" dedi.

'MİLLETİMİZİN TOPYEKÛN RESTİ'

Adan, sürecin sadece güvenlik boyutuyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuyla da ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Liderimizin öncülüğünde atılan bu adım, uluslararası arenada oynanan kirli oyunlara karşı tarihi bir hamledir. Terörsüz Türkiye hedefi, emperyalist güçlere karşı milletimizin topyekûn restidir.

Adan, bu hamlenin sadece sınır ötesi tehditleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’yi "yeni çağın süper gücü" yapma vizyonunu taşıdığını vurguladı.

'3 TEMEL UNSUR VAR'

Celal Adan, önceki girişimlerle kıyaslandığında bu sürecin üç önemli fark taşıdığını söyledi. Ada, 3 unsuru şöyle sıraladı:

Terör örgütü kendini feshetti.

Geniş siyasi mutabakat sağlandı. TBMM’de yalnızca bir parti hariç tüm siyasi partilerin sürece destek verdiği belirtildi.

Milliyetçi liderlik sürece öncülük ediyor. Sürecin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde ilerlediği kaydedildi.

'SİLAHLAR TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI'

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise sürecin geldiği aşamaya dikkat çekti:

Yıldız“Ortadoğu’daki istikrarsızlık Türkiye’yi tehdit ederken, bu sürecin başlamasıyla birlikte PKK kendini lağvetmiş ve silahlar peyderpey teslim edilmeye başlanmıştır” dedi.

