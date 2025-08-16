MHP’li Celal Adan 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin 3 Temel Unsurunu Açıkladı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Hedefin asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu vurgulayan Adan, sürecin 3 önemli maddesini şöyle sıraladı: Terör örgütü kendini feshetti, geniş siyasi mutabakat sağlandı, TBMM’de yalnızca bir parti hariç tüm siyasi partilerin sürece destek verdi.

Son Güncelleme:
MHP’li Celal Adan 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin 3 Temel Unsurunu Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma" buluşmalarının ikincisini İstanbul'da düzenledi.

Toplantıda konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Terörsüz Türkiye sürecinin öncekilerden farklı olduğunu söyleyerek, 3 noktanın altını çizdi. Adan "Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi" dedi.

MHP’li Celal Adan 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin 3 Temel Unsurunu Açıkladı - Resim : 1

'MİLLETİMİZİN TOPYEKÛN RESTİ'

Adan, sürecin sadece güvenlik boyutuyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuyla da ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Liderimizin öncülüğünde atılan bu adım, uluslararası arenada oynanan kirli oyunlara karşı tarihi bir hamledir. Terörsüz Türkiye hedefi, emperyalist güçlere karşı milletimizin topyekûn restidir.

MHP’li Celal Adan 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin 3 Temel Unsurunu Açıkladı - Resim : 2

Adan, bu hamlenin sadece sınır ötesi tehditleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’yi "yeni çağın süper gücü" yapma vizyonunu taşıdığını vurguladı.

'3 TEMEL UNSUR VAR'

Celal Adan, önceki girişimlerle kıyaslandığında bu sürecin üç önemli fark taşıdığını söyledi. Ada, 3 unsuru şöyle sıraladı:

  • Terör örgütü kendini feshetti.
  • Geniş siyasi mutabakat sağlandı. TBMM’de yalnızca bir parti hariç tüm siyasi partilerin sürece destek verdiği belirtildi.
  • Milliyetçi liderlik sürece öncülük ediyor. Sürecin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde ilerlediği kaydedildi.

MHP’li Celal Adan 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin 3 Temel Unsurunu Açıkladı - Resim : 3

'SİLAHLAR TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI'

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise sürecin geldiği aşamaya dikkat çekti:

Yıldız“Ortadoğu’daki istikrarsızlık Türkiye’yi tehdit ederken, bu sürecin başlamasıyla birlikte PKK kendini lağvetmiş ve silahlar peyderpey teslim edilmeye başlanmıştır” dedi.

3. Komisyon Toplantısı: Tartışmalara Konu Olmuştu... Meclis Başkanı'ndan 'Kapalı Toplantı' Açıklaması3. Komisyon Toplantısı: Tartışmalara Konu Olmuştu... Meclis Başkanı'ndan 'Kapalı Toplantı' AçıklamasıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP Feti Yıldız
Son Güncelleme:
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor Bu Kart Emekliye İndirim Sağlıyor
AKP’li Yöneticiden Acı Haber! Abdurrahman Ak, Denizli'de Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybetti AKP’li Yöneticiden Acı Haber, Feci Şekilde Can Verdi
AKOM Saat Verdi Valilik, Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’da Fırtına Alarmı… Ünlü Parka Girişler Kapatıldı AKOM Saat Verdi Valilik, Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! İstanbul’da Fırtına Alarmı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
AKP'ye Geçeceği İddia Ediliyordu: Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
AKP'de 'Erdoğan Fotoğrafı' Çıkışı! Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor