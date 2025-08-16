AKP’li Yöneticiden Acı Haber! Abdurrahman Ak, Denizli'de Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybetti

Denizli’de yolculuk sırasında aracını kenara çekerek yolun karşısına geçmek isteyen AKP Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

AKP’li Yöneticiden Acı Haber! Abdurrahman Ak, Denizli'de Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybetti
Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi Bangraz mevkiinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

KARŞIYA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI

Antalya’nın Serik ilçesinden Denizli’ye iş amacıyla gelen AKP Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, yolculuk sırasında aracını kenara çekerek indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ak’a, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abdurrahman Ak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ak’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin memleketi Antalya’ya gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

'BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK'

AKP Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli abimiz, yol arkadaşımız Abdurrahman Ak’ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

