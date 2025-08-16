Gazze'nin Sessiz Çığlığına Bir Engel Daha! ABD’den Umutları Yarıda Kesen Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazzelilere verilen geçici ziyaretçi vizelerine yönelik yeni bir karar aldığını duyurdu.

TÜMÜ ASKIYA ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici tıbbi ve insani vizelerle ilgili süreçlerin detaylı şekilde gözden geçirildiği belirtilerek, bu süreç tamamlanana kadar Gazzeli vatandaşlara verilen tüm ziyaretçi vizelerinin askıya alındığı bildirildi.

'ZİYARETÇİ VİZELERİNİ DURDURUYORUZ'

ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada “Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz” ifadeleri yer aldı.

15 BİN DOLARLIK TEMİNAT DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan daha önce de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Amerikan iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15 bin dolara kadar "teminat" talep edecek bir düzenlemeyi yürürlüğe koymaya hazırlandığı gündem olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bakanlığın bazı ülkelerden ABD'ye yapılan vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getireceği belirtilmişti.

Kaynak: AA