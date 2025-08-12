Gazze Açlıktan Ölürken... Netanyahu Tüm Kapıları Kapattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etme kararıyla tüm dünyanın tepki gösterdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ‘kısmi’ bir ateşkes ve rehine takası anlaşmasına kapıları kapattı.

İsrail basınına konuşan Netanyahu, Hamas ile kısmi bir ateşkes-rehine anlaşması ihtimalinin "geride kaldığını” söyledi.

Netanyahu, "Her türlü girişimde bulunduk. Uzun bir yol katettik. Bizi yanlış yönlendirdiklerini anladık" ifadelerini kullandı. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tüm sağ ve ölü esirlerin serbest bırakılmasını istediğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze Şehri'ni işgal planına karşı olduğuna yönelik çıkan haberlere dair bir soruya Netanyahu, kabine içindeki anlaşmazlıkları memnuniyetle karşıladığını ancak son sözün kendisine ait olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA