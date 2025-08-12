Gazze Açlıktan Ölürken... Netanyahu Tüm Kapıları Kapattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısmi bir ateşkes ve rehine anlaşmasına kapıları kapattı. İsrail Başbakanı anlaşma ihtimalinin 'geride kaldığını' söyledi.

Gazze Açlıktan Ölürken... Netanyahu Tüm Kapıları Kapattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etme kararıyla tüm dünyanın tepki gösterdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ‘kısmi’ bir ateşkes ve rehine takası anlaşmasına kapıları kapattı.

İsrail basınına konuşan Netanyahu, Hamas ile kısmi bir ateşkes-rehine anlaşması ihtimalinin "geride kaldığını” söyledi.

Gazze Açlıktan Ölürken... Netanyahu Tüm Kapıları Kapattı - Resim : 1

Netanyahu, "Her türlü girişimde bulunduk. Uzun bir yol katettik. Bizi yanlış yönlendirdiklerini anladık" ifadelerini kullandı. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tüm sağ ve ölü esirlerin serbest bırakılmasını istediğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze Şehri'ni işgal planına karşı olduğuna yönelik çıkan haberlere dair bir soruya Netanyahu, kabine içindeki anlaşmazlıkları memnuniyetle karşıladığını ancak son sözün kendisine ait olduğunu belirtti.

Dünyanın En Büyük Varlık Fonundan İsrail Kararı: 11 Şirketten Çekildi, Tüm Sözleşmeler FeshedildiDünyanın En Büyük Varlık Fonundan İsrail Kararı: 11 Şirketten Çekildi, Tüm Sözleşmeler FeshedildiEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Gazze Binyamin Netanyahu
Hemen Hemen Her Evde Var! Bakanlıktan Oda Kokusu Alarmı, Dev Markanın Ürünleri Toplatılmaya Başlandı Bakanlıktan Oda Kokusu Alarmı
Endonezya’da Felaket Dirildi! 2 Yılda Tam 450 Kez Patladı… Girişler Yasaklandı Endonezya’da Felaket Uyandı! 2 Yılda Tam 450 Kez...
Fransa'da Sıcak Hava Uyarısı! 14 Vilayette Kırmızı Alarm Fransa'da Sıcak Hava Uyarısı! 14 Vilayette Kırmızı Alarm
Karadeniz İçin Salgın Uyarısı: Baş Ağrısı, Halsizlik, Kas Ağrısı Yaşıyorsanız Aman Dikkat! Ölüme Kadar Götürüyor Karadeniz İçin Salgın Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Canan Karatay’dan Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir! Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor, 5 Kat Gençleştiriyor Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Çanakkale'deki Yangınlar Kontrol Altında Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altında
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu Hükümetin Memur ve Emekli İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu