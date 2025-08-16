Ankara'da 12 Yaşındaki Çocuğa Korkunç Taciz Girişimi İddiası! Mahalleli Darp Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre, halası A.S.’nin yanında kalan 12 yaşındaki kız çocuğu market dönüşü evine gitmek üzereyken, M.K. tarafından takip edildi.

Apartman girişinde çocuğa yaklaşarak tacizde bulunmaya kalkışan şüpheli, korkuya kapılan küçük kızın koşarak eve sığınması üzerine peşinden içeri girdi.

ÇIĞLIK ATTI, MAHALLELİ KOŞTU

Hala A.S., durumu fark ederek M.K.’yi evden çıkarmaya çalıştı. Ancak şüpheli bir süre evde kalmaya devam etti. A.S.’nin çığlık atması üzerine çevredeki komşular duruma müdahale etti.

M.K. olay yerinden kaçmaya çalışsa da mahalle sakinleri tarafından yakalanarak yakındaki bir parkta darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtarak şüpheliyi ambulansla hastaneye sevk etti. Aile, şüpheliden resmi olarak şikayetçi oldu.

'EVİN İÇİNE KADAR GİRDİ'

Olayın tanığı olan hala A.S., yaşananları şöyle anlattı: Yeğenimi binaya kadar takip etmiş. İçeride koluna dokunmuş, kulağına bir şeyler fısıldamış. Kız korkuyla zile bastı, hemen kapıyı açtım. Şahıs bana ‘Korkma, korkma’ dedi. Kim olduğunu sorduğumda cevap vermedi, içeriye kadar girdi. Evde daha bir aylık bebeğim vardı. ‘Çık’ dedim ama çıkmadı. Çığlık attım, sonra zorla dışarı çıkardım. Balkondan baktığımda hâlâ apartmanın önündeydi, küfredip el hareketleri yapıyordu. Hemen polisi aradım.

Kaynak: DHA