Malatya Şire Pazarı Yeniden Yapıldı Ama... '48 Dükkan Eksik, Dükkanlar Su Alıyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat depremlerinde yıkılan Malatya’nın simgelerinden Kayısı Şire Pazarı, rezerv alan kapsamında yeniden inşa edildi. Ancak pazarda faaliyet gösteren esnaf, yeni yapıların işlevsellikten uzak olduğunu ve ticari faaliyetlerini ciddi şekilde zorlaştırdığını dile getiriyor.

DÜKKANLAR SU ALTINDA KALIYOR

Esnaf Celal Şahin, yeni yapıların zemin seviyesinin düşük olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Celal Şahin, “Deprem sonrası devletimiz pazarı yeniden yaptı ama maalesef kot farkı çok büyük bir problem. Komşu dükkânlar daha yüksekte kalırken, bizim dükkânlar neredeyse bir metre aşağıda. Malatya’da yağmur çok olur. Yağmur yağınca su dükkânlara doluyor. Üstelik 48 dükkân hâlâ eksik. Yol seviyesi yanlış düzenlenmiş, ulaşım zor. Araçla gelmek sıkıntılı, otopark uzak. Bu bir kuyumcu pazarı değil, ürün taşımak gerekiyor. Dükkanlar da oldukça küçük. Bu haliyle sürdürülebilir değil," dedi.

'UYGUN OLMAYAN KÜÇÜK DÜKKANLAR TESLİM EDİLDİ'

Esnaf Vahap Şahin de dükkanların hem küçüldüğüne hem de kullanışsız hale geldiğine dikkat çekti. Şahin, “Önceden 21 metrekare olan dükkânlarımız şimdi 12-13 metrekareye düşmüş. İçeriye iki raf koyduğumuzda neredeyse hareket edecek yer kalmıyor. Ağır yük indirip bindirmek gerekiyor, merdiven çıkmak zaten başlı başına sorun. Kayısı satışı gibi hacimli işler için bu yapılar uygun değil. Teslim aldığımız bu hâliyle kullanmak mümkün değil, kabul etmek istemiyoruz. Ayrıca 48 dükkanın da hâlâ yapılmaması ayrı bir sorun,” ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR GİREMİYOR

Pazarcılardan Mustafa Karahot ise kot farkı nedeniyle oluşan duvar ve merdivenlere tepki gösterdi: “Kot yanlış alınmış. Şu anda dükkânlar çukurda kalmış, yol ise yükseltilmiş. Araç nasıl girecek? Burada kayısı satıyoruz, vitrin ve mal indirip bindirmek gerekiyor. Ama beş basamak çıkılması lazım. Araç park edecek yer yok, eşya taşımak eziyet. Bu duvar da gereksiz yere yapılmış. Kaldırılıp zemin düşürülse, asfalt yapılsa her şey daha kolay olurdu.”

'MALATYA MÜŞTERİSİ 2 BASAMAK YUKARI ÇIKMAZ'

Esnaf Şenel Karadağ ise Malatyalı müşterilerin alışveriş alışkanlıklarına işaret ederek, “Biz burayı düz zemin olarak teslim ettik, aynı şekilde geri almak isterdik. Malatya'da müşteri iki basamak yukarı çıkmaz. Daha düzenli bir teslimat bekliyorduk ama mağdur edildik. Taleplerimizi şimdi dile getiriyoruz çünkü süreç boyunca sabır gösterdik. Ancak sonuç ortada,” dedi.

'DUVAR KALDIRILMALI'

Dükkan sahiplerinden Şükrü Aslan da yapıların plansız bir şekilde projelendirildiğini savunarak, “Eskiden meydan çıkışlı dükkanım vardı, şimdi düz zeminden çok aşağıda bir noktaya verildi. Merdivenle dükkan inilir mi? Bu mantıklı mı? Alışveriş için gelen insan bu kadar zahmete girer mi? Yetkililerden tek isteğimiz; bu duvarın kaldırılması ve zeminin yeniden düzenlenmesidir. Lütfen artık sesimizi duyun,” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA