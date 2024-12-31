Kahramanmaraş Depremi Sonrası Naci Görür'den Kritik Uyarı: Zamanı Geldiğinde...

Saat 13.46'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Sünnetköyü yakınlarında 4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Deprem 5.89 kilometre derinlikte, yerin oldukça yakınında hissedildi. Çevre ilçelerde de şiddetli bir şekilde duyulan bu sarsıntı, kısa süreli bir panik yaşanmasına sebep oldu.

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, depremi değerlendirirken sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu tür sarsıntıların büyük bir tehlikenin habercisi olabileceğine işaret etti.

'DEPREM YOĞUNLUĞU FAZLA'

“Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı’nın kesişim bölgesinde, 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem, Malatya Fayı’na stres transferiyle ilgili olabilir” diyen Görür, dikkatleri bu bölgedeki yer hareketliliğine çekti. Görür, bu tür yer hareketliliğinin, büyük bir kırılmanın öncüsü olabileceği konusunda uyardı: “Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde, Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir.”

Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir. pic.twitter.com/qrbkCuDZ7I — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 31, 2024

BÜYÜK DEPREME YOL AÇABİLİR

Malatya Fayı, Türkiye'nin en aktif fay hatlarından biri olarak biliniyor. Bu fay, geçmişte büyük yıkımlara neden olmuş ve bugüne kadar sayısız küçük büyük sarsıntıya sebep oldu. Fakat Malatya Fayı’nın bölgesindeki yer hareketliliği, yer bilimcilerinin üzerinde durduğu bir başka önemli sorun: Bu fay hattının daha büyük bir sarsıntıya yol açma potansiyeli.

Naci Görür’ün açıklamaları, fay hattındaki hareketlerin yalnızca tek bir depremle sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. Çardak ve Malatya faylarının kesişim bölgesindeki artan sarsıntıların, büyük bir enerji birikimine neden olabileceği ve bunun ilerleyen dönemde daha büyük bir depremi tetikleyebileceği düşünülüyor.

STRES TRANSFERİ VURGUSU

Yer bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, bu tür depremleri açıklarken “stres transferi” kavramına değindi. Depremler, yer kabuğundaki levhaların hareket etmesiyle meydana gelir. Bu hareketler, bir bölgedeki stresin bir başka bölgeye aktarılmasına neden olabilir.

Görür'e göre Elbistan’da gerçekleşen bu 4 büyüklüğündeki deprem, böyle bir stres transferinin bir sonucu olabilir. Bu, aslında çok daha büyük bir depremin habercisi de olabilir. Görür’ün uyarısı, Türkiye’nin diğer büyük fay hatlarında olabileceği gibi, Malatya Fayı üzerinde de bir kırılma yaşanabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi