Prof. Naci Görür'den Sivas Depremi Sonrası Açıklama: '6 Şubat Depremlerinin Etkisi'

Dün akşam saat 23.30'da Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sivas'ın birçok ilçesinden hissedilen depremin derinliği 8.41 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Vatandaşları endişelendiren depremle ilgili Sivas Valiliği, "İlimiz Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz." açıklamasını yaptı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den paylaşım geldi. Görür, "Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle." diye yazdı.

Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle pic.twitter.com/dcBk0cctSa — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 30, 2024

Kaynak: Haber Merkezi