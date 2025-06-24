Hobi Diye Başladı Yeni İşi Oldu: Hepsini Tek Tek Oyuyor, İnternetten Servet Değerinde Satıyor
Hobi olarak başladı, el emeğiyle ürettiği doğal ahşap ürünleri şimdi yurt dışına satıyor. Kampçılardan koleksiyonerlere kadar geniş bir kitleye hitap eden el yapımı parçalar, internet üzerinden servet değerine alıcı buluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon’da yaşayan 38 yaşındaki Selami Karaahmet, birkaç yıl önce kişisel bir merakla başladığı ahşap oymacılığını, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gören bir mesleğe dönüştürdü. Köyündeki mütevazı atölyede ürettiği tamamen el yapımı ürünler, ABD’den İsveç’e kadar pek çok ülkeye gönderiliyor. Kampçılar, doğaseverler ve koleksiyon tutkunları Karaahmet’in doğal malzemelerle ürettiği ürünlere büyük ilgi gösteriyor.
ELLE TEK TEK OYUYOR, KİŞİYE ÖZEL ÜRETİYOR
Pandemi sonrası artan doğallık arayışı ve el emeği ürünlere olan talep, Karaahmet’in işini büyütmesini sağladı. Zeytin ağacından yapılan çerezlikler, cevizden üretilen taraklar gibi her biri farklı ağaçlardan elde edilen ürünler, tamamıyla el işçiliğiyle hazırlanıyor. Bıçakla oyma tekniği kullanan Karaahmet, her parçanın özgün ve uzun ömürlü olduğunu belirtiyor.
UCUZ TAKLİTLERE KARŞI UYARDI
Piyasada ucuza satılan ahşap ürünler konusunda da tüketicilere uyarıda bulunan Karaahmet, “Ucuz diye alınan bazı ürünler suya dayanmaz, sağlıksız olabilir. Bambu ya da ince işlenmiş ağaçlardan yapılanlar çabuk yıpranır. Benim ürünlerim birinci sınıf doğal malzemeden, katkısız ve uzun ömürlüdür” diyor.
GENÇLERLE BİLGİSİNİ PAYLAŞMAK İSTİYOR
El sanatına olan ilgiyi artırmak isteyen Karaahmet, önümüzdeki süreçte gençlere yönelik atölye çalışmaları düzenlemeyi planlıyor. Trabzon dışından eğitim almak isteyenlerin de olduğunu belirterek, bu sanatı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
DOĞASEVERLERİN GÖZDESİ
Kamp yapanlar ve doğayla iç içe yaşamayı sevenler, Karaahmet’in ürünlerini özellikle tercih ediyor. Hiçbir kimyasal katkı kullanmadığını söyleyen usta, koruyucu olarak yalnızca doğal yağlar ve bal mumu özü kullandığını ifade ediyor. Bu sayede ürünlerin hem dayanıklı hem de sağlıklı olduğunu vurguluyor.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA GİDİYOR
Henüz seri üretime geçmese de Selami Karaahmet, bugüne dek birçok ülkeye bireysel siparişlerle ürün gönderdi. Güney Afrika’ya tarak, Hollanda’ya kuksa, İsveç’e kamp seti, ABD’ye ise kesme tahtası ulaştırdığını söyleyen Karaahmet, sosyal medya üzerinden çok sayıda sipariş aldığını belirtiyor.