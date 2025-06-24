Hobi Diye Başladı Yeni İşi Oldu: Hepsini Tek Tek Oyuyor, İnternetten Servet Değerinde Satıyor

GENÇLERLE BİLGİSİNİ PAYLAŞMAK İSTİYOR

El sanatına olan ilgiyi artırmak isteyen Karaahmet, önümüzdeki süreçte gençlere yönelik atölye çalışmaları düzenlemeyi planlıyor. Trabzon dışından eğitim almak isteyenlerin de olduğunu belirterek, bu sanatı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

DOĞASEVERLERİN GÖZDESİ

Kamp yapanlar ve doğayla iç içe yaşamayı sevenler, Karaahmet’in ürünlerini özellikle tercih ediyor. Hiçbir kimyasal katkı kullanmadığını söyleyen usta, koruyucu olarak yalnızca doğal yağlar ve bal mumu özü kullandığını ifade ediyor. Bu sayede ürünlerin hem dayanıklı hem de sağlıklı olduğunu vurguluyor.