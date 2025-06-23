Rahmi Koç Daha Fazla Dayanamadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Plaza'nın uzun süredir atıl durumda kalmasına dikkat çekerek, binanın yeniden ekonomiye kazandırılması için yürütülen güçlendirme çalışmalarında Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un kulübe destek vereceğini açıkladı. Olağanüstü genel kurulda konuşan Serdal Adalı, binanın 2.5 yıldır boş olduğunu ve bu süreçte kulübün hiçbir gelir elde edemediğini vurguladı.

Rahmi Koç Daha Fazla Dayanamadı
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BJK Plaza'nın daha önce kulüp binası ve özel şirketler tarafından kullanıldığını belirten Serdal Adalı, son deprem yönetmeliği değişiklikleri nedeniyle binanın tahliye edilmek zorunda kalındığını ifade etti. Adalı, “Yönetime geldiğimizde binanın deprem güçlendirmesi için gerekli adımları attık. Ancak bu süreçte bina kaderine terk edilmiş, 2.5 yıldır tek kuruş kazanç elde edilmemiş. Bu, Beşiktaş adına ciddi bir kayıptır” dedi.

RAHMİ KOÇ’TAN DESTEK SÖZÜ

BJK Plaza’nın yeniden değerlendirilebilmesi adına yapılan görüşmelerde Rahmi Koç’un sürece destek sunduğunu aktaran Serdal Adalı, “Sayın Rahmi Koç ile binanın güçlendirme masraflarını konuştuk. Kendisi Beşiktaş için gereken fedakarlığı yapacağını belirtti. Bu destek, projeyi sağlıklı şekilde ilerletmemiz açısından çok değerli” ifadelerini kullandı.

UZUN VADELİ KİRALAMA PLANLANIYOR

Güçlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından binanın ekonomik potansiyelinin en iyi şekilde kullanılmasının hedeflendiğini söyleyen Serdal Adalı, “Yüksek gelir sağlayabilmek için binayı tek bir kiracıya ve uzun süreli şekilde kiralamayı planlıyoruz. 10 yıl değil, 20-25 yıllık bir kiralama gündemde. Bu durumda yıllık gelirimiz 3.5 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Parça parça yapılan kiralamalarda bu mümkün olmuyor” dedi.

GENEL KURULDAN YETKİ TALEBİ

Adalı, söz konusu projenin hayata geçebilmesi için genel kuruldan destek beklediklerini dile getirerek, “Akaretler’deki bu binayı yeniden kulübün hizmetine sunmak ve en yüksek getiriyi sağlamak adına sizlerden 10 yıl ve üzeri süreli kiralama konusunda yetki istiyoruz. Bu yetki verilirse kulübümüz adına önemli bir gelir fırsatını değerlendirmiş olacağız. Aksi takdirde mevcut şartlarla devam etmek zorunda kalırız” açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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