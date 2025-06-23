Herkes İğreniyor, O Altın Gibi Saklıyor: Yoldan Toplayıp Getirene Para Veriyor! Mahallede Gören Koşuyor

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi’nde kahverengi kokarca ile mücadele için sıra dışı bir yöntem geliştirildi. Mahallede yaşayan Mehmet Yıldırım, zararlı böcek türü olarak bilinen kahverengi kokarcaları canlı şekilde getirene sembolik olarak 1 TL ödül veriyor. Şu ana kadar 260 adet kokarca toplandığını belirten Yıldırım, bu yöntemin hem farkındalık yaratmak hem de biyolojik mücadeleye destek olmak amacıyla başlatıldığını söyledi.