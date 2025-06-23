Herkes İğreniyor, O Altın Gibi Saklıyor: Yoldan Toplayıp Getirene Para Veriyor! Mahallede Gören Koşuyor
Fındık bahçelerine büyük zarar veren zararlıyla mücadele için mahalle halkı seferber oldu. Yolda toplayıp getirene para veriyor, böcekler biyolojik mücadelede kullanılmak üzere laboratuvara gönderiliyor.
Kaynak: İHA
Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi’nde kahverengi kokarca ile mücadele için sıra dışı bir yöntem geliştirildi. Mahallede yaşayan Mehmet Yıldırım, zararlı böcek türü olarak bilinen kahverengi kokarcaları canlı şekilde getirene sembolik olarak 1 TL ödül veriyor. Şu ana kadar 260 adet kokarca toplandığını belirten Yıldırım, bu yöntemin hem farkındalık yaratmak hem de biyolojik mücadeleye destek olmak amacıyla başlatıldığını söyledi.
ZARARLI BÖCEKLER FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NE GÖNDERİLİYOR
Toplanan kokarcalar, Giresun’daki Fındık Araştırma Enstitüsü’ne ulaştırılıyor. Burada, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan samuray arısının çoğaltılması amacıyla kullanılıyor. Samuray arısı, bu zararlı böceğe karşı en etkili biyolojik çözüm olarak kabul ediliyor.
TÜM DÜNYADA YAYILIYOR, TARIMA BÜYÜK ZARAR VERİYOR
Avukat ve aynı zamanda çiftçi olan Mehmet Yıldırım, kokarcanın sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde hızla yayıldığını vurguladı. "Bu böcek tarım ürünlerine büyük zarar veriyor. Biz de devletin mücadelesine katkı sunmak istedik. Bu sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir mücadele olmalı," ifadelerini kullandı.
KAMPANYA DESTEK GÖRÜYOR, FARKLI BÖLGELERE YAYILMASI HEDEFLENİYOR
Kampanyanın başından bu yana 260 kokarca toplandığını aktaran Yıldırım, talebin arttığını ve farklı bölgelerde de benzer uygulamaların başlaması gerektiğini belirtti. Enstitüye teslim edilen kokarcalar sayesinde samuray arıları üretilecek ve zararlı böceklerle doğal yollarla mücadele sağlanacak.
"AMAÇ PARA DEĞİL, MAHSULÜ KURTARMAK"
Mahalle sakinlerinden Semiha Coşkun ve Türkan Türkmen de bu girişime gönülden destek verdiklerini dile getirdi. Türkan Türkmen, “Fındığımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu mücadele para için değil, toprağımıza ve ürünlerimize sahip çıkmak için veriliyor,” dedi.