En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor

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Uzmanlara göre en çok taklit edilen konserve gıdaların başında balık ürünleri geliyor. Sardalya, hamsi ve ton balığı gibi yüksek talep gören balık türlerinin yerini, daha ucuz ve düşük kaliteli alternatifler alabiliyor. Örneğin, bazı ürünlerde ton balığı yerine sardalya kullanıldığı tespit edilirken, hamsi yerine kalitesi şüpheli küçük balıklarla üretim yapıldığı belirtiliyor.

Oysa, balık konserveleri için belirlenmiş resmi standartlara göre içerikte yalnızca balık, su, bitkisel yağ ve tuz bulunması gerekiyor. Ürünün sahte olup olmadığını anlamanın yolları ise oldukça basit: Gerçek ton balığının lif yapısı belirgindir ve büyük parçalar halinde olur. Ayrıca, konserve içerisindeki yağın da berrak ve temiz olması kalite konusunda önemli bir ipucu sunar.

ET KONSERVELERE DİKKAT

Yüksek talep nedeniyle bir diğer dikkat edilmesi gereken ürün grubu ise konserve etler. Özellikle güveç türündeki konserveler, hem askeriyede hem de ev kullanımında yaygın olarak tercih ediliyor. Ancak bazı üreticiler, maliyeti düşürmek adına et oranını azaltarak yerine sakatat, tendon, kıkırdak, soya ya da tahıl gibi katkı maddeleri ekleyebiliyor.

Uzmanlar, mümkünse cam kavanozda satılan konserve etleri tercih etmeyi öneriyor. Böylece içerik net şekilde gözlemlenebilir. Metal konserve kullanılıyorsa kutuyu sallayarak içeriğin yoğunluğu anlaşılabilir; gevşek yapı fazla katkı maddesine işaret edebilir.

MANTAR KONSERVELERİNDE GİZLİ TEHLİKE

Konserve mantar tüketimi de yaygın olsa da, bu ürünlerde başka bir risk söz konusu. Özellikle salamura mantarlarda, mantarın toplandığı bölgenin çevresel koşulları belirleyici oluyor. Ağır metallerin yoğun olduğu bölgelerden toplanan veya doğru şekilde işlem görmemiş mantarlar, insan sağlığı açısından ciddi tehlikeler barındırabiliyor.

TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARI

Uzmanlar, konserve ürün alırken etiket bilgilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. İçindekiler listesinde olması gereken dışında malzemeler yer alıyorsa veya ürün içeriği şüphe uyandırıyorsa, tercih edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Gıda mühendisleri ayrıca, düşük fiyatlı ürünlerin cazibesine kapılmadan önce, ürünün kaynağı, üretici firma ve içeriğinin detaylıca kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Güvenli ve sağlıklı tüketim için bilinçli alışveriş büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi