Yaz Gecelerinde Uyuyamayanlara Müjde: İşte Boğucu Sıcakta 5 Saniyede Uykuya Daldıracak O Yöntem

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Vücut sıcaklığının gece boyunca doğal olarak düşmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlara göre, ortam sıcaklığı yüksek olduğunda bu süreç sekteye uğruyor ve uykuya geçiş süresi uzayabiliyor.

ODANIZI DİKKATLİ HAVALANDIRIN



Serin bir yatak odası, kaliteli uykunun ilk şartı olarak öne çıkıyor. Gündüz saatlerinde güneş alan cam ve perdelerin kapalı tutulması, odanın ısısını korumaya yardımcı oluyor. Akşam saatlerinde ise hava serinlemeye başladıysa pencere açmak ve hava sirkülasyonu sağlamak büyük fayda sağlıyor. Geceleri ortam sıcaklığı hâlâ yüksekse, bir vantilatör yardımıyla odada hava akımı oluşturmak uykuyu kolaylaştırabilir.

YATAK TAKIMLARINDA DOĞAL KUMAŞLAR TERCİH EDİN

Yaz aylarında kullanılan çarşaf ve yastık kılıflarının kumaş türü de uykunun kalitesini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, pamuk veya keten gibi doğal dokulu kumaşların sıcak havalarda çok daha konforlu olduğunu belirtiyor. Özellikle sentetik kumaşlar, terlemeye neden olurken aynı zamanda ısıyı içeride hapsederek ciltte rahatsızlık hissi yaratabiliyor.

Bu konuda değerlendirmede bulunan Secret Linen Store’un kurucu ortağı Molly Freshwater, “Sentetik karışımlar yerine %100 pamuk veya keten gibi nefes alabilen kumaşlar tercih edilmeli. Keten, nemi hızlı emmesi ve serinletici yapısıyla yaz gecelerinde ideal bir tercihtir” ifadelerini kullandı.