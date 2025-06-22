Ozan Bingöl Akaryakıtta Cep Yakan Acı Gerçeği Açıkladı

BİR DEPO YAKITTA BİN LİRADAN FAZLA VERGİ

60 litrelik standart bir araç deposunu motorinle doldurmak isteyen bir sürücü yaklaşık 2.104 TL ödeme yapıyor. Ancak bu tutarın 1.229 TL’si vergi olarak devlete gidiyor. Yani tüketici, motorine sadece ürün bedeli için değil, yüksek oranda vergi yüküyle birlikte ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Toplamda bir depo motorin 3.333 TL'ye mal olurken, bu durum akaryakıtta vergi oranlarının ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.