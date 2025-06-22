Ozan Bingöl Akaryakıtta Cep Yakan Acı Gerçeği Açıkladı
Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler, küresel petrol piyasalarında fiyatları yukarı çekerken, Türkiye’de pompa fiyatlarına art arda zamlar olarak yansıdı. Özellikle motorin ve benzin fiyatlarındaki hızlı yükseliş vatandaşın bütçesini zorlarken, yakıt fiyatlarına yansıyan vergi yükü de yeniden gündeme taşındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıtta vergi oranlarını sık sık değerlendiren Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, son fiyat artışı sonrası yaptığı paylaşımda, tüketicilerin litre başına ne kadar vergi ödediğini net şekilde ortaya koydu.
Bingöl’ün verdiği bilgilere göre, Ankara’da motorinin litre fiyatı 55,55 TL’ye ulaştı. Bu tutarın 20,48 TL’si ise vergi kalemlerinden, yani Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi’nden (KDV) oluşuyor.
BİR DEPO YAKITTA BİN LİRADAN FAZLA VERGİ
60 litrelik standart bir araç deposunu motorinle doldurmak isteyen bir sürücü yaklaşık 2.104 TL ödeme yapıyor. Ancak bu tutarın 1.229 TL’si vergi olarak devlete gidiyor. Yani tüketici, motorine sadece ürün bedeli için değil, yüksek oranda vergi yüküyle birlikte ödeme yapmak zorunda kalıyor.
Toplamda bir depo motorin 3.333 TL'ye mal olurken, bu durum akaryakıtta vergi oranlarının ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
ZAMLARA TEPKİ YAĞIYOR
Yılbaşından bu yana akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmezken, vatandaş hem ulaşım hem de temel ihtiyaçlardaki maliyet artışından şikâyetçi. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş yalnızca araç kullanıcılarını değil, lojistik ve tarım gibi birçok sektörü de doğrudan etkiliyor.